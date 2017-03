El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, reafirmó la "vocación inalterable de diálogo" de su gestión y les pidió a "los representantes sindicales de los docentes" que "las clases empiecen a tiempo y los chicos no pierdan días por paro". En su mensaje durante la apertura del vigésimo período de sesiones ordinarias de la Legislatura porteña, el mandatario hizo un repaso de su gestión, en el que destacó las "reformas clave" gracias "al trabajo en equipo con el Gobierno nacional". "Aprovecho también para reafirmar nuestra vocación inalterable de diálogo con los representantes sindicales de los docentes, para que las clases empiecen a tiempo y los chicos no pierdan días por paro", expresó ante la medida de fuerza anunciada para el lunes y martes próximos, en el inicio del ciclo lectivo.



En medio de la tensión por la negociación salarial, el ex Jefe de Gabinete durante las gestiones de Mauricio Macri en la Ciudad destacó "una vez más a nuestros maestros y maestras, que le ponen todo el compromiso y todo el amor a lo más importante que tenemos, que es el futuro de los chicos". Al hacer un balance de su primer año al frente del Ejecutivo porteño, Rodríguez Larreta resaltó las iniciativas vinculadas a la integración de las villas, en lo que rescató el "trabajo en equipo con el Gobierno nacional". "En este primer año juntos, lanzamos reformas clave, reformas estructurales. Y pudimos hacerlo gracias al trabajo en equipo con el Gobierno nacional. Un Gobierno nacional que nos da una fuerza extra, un impulso importantísimo para lograr nuestras metas", afirmó. En ese marco, mencionó los trabajos que se realizan en la villa 31, donde ya inauguraron "las primeras cuatro cuadras con servicios pluviales, electricidad, agua potable, cloacas, iluminación y veredas, que ya le cambiaron la vida a 1.300 personas". "Para 2019, todos los vecinos del barrio van a tener esos mismos derechos, que obviamente van de la mano de las responsabilidades: van a tener que pagar por los servicios públicos como cualquier vecino de Buenos Aires", aseveró. Tras agradecer la presencia del jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta destacó también la creación de la Policía local, concretada a finales del año pasado luego del traspaso definitivo de los agentes de la Federal que actuaban en territorio porteño. "Es importante que haya más policías en la calle, atentos a lo que pasa a su alrededor para combatir el delito y con vocación para prevenirlo. Este año sacamos a la calle 1.100 nuevos policías, 800 que egresaron del Instituto Superior de Seguridad Pública y 300 que estaban haciendo tareas administrativas en las comisarías", señaló. Con respecto al transporte público, Rodríguez Larreta ratificó el impulso a la red de Metrobus, prometió "para mayo, ni un día más", inaugurar la línea del Bajo, que "beneficiará a 300 mil personas que transitan por la zona". Además, resaltó la mejora en la red de subterráneos, "que ya cuenta con 230 vagones nuevos incorporamos en el último año y medio". "Hoy la mitad de los vagones cuentan con aire acondicionado y seguimos incorporando formaciones a la red: llegamos al compromiso de una frecuencia de un tren cada 3 minutos en hora pico en las líneas B, C y D, que usan el 70 por ciento de los usuarios", afirmó. En un discurso que duró 53 minutos, Rodríguez Larreta también habló de las mejoras en el espacio público, los programas de capacitación docente y de acompañamiento a los alumnos, la participación de los vecinos y el valor de la industria cultural que tiene la Ciudad, entre otras cosas.