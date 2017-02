Vidal dijo que convocará a las 60 mil personas que se ofrecieron para dar clases durante el paro

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó que convocará a las 60 mil personas que se ofrecieron para dar clases durante el paro docente a "brindar apoyo escolar en clubes y centros sociales", al disertar hoyo en el Espacio Clarín de Mar del Plata, en un encuentro al que también asistió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodíguez Larreta. "Hubo 60 mil personas que se ofrecieron para se voluntarios y se los quiero agradecer de corazón. Esta es la Argentina que soñamos. Los voy a convocar. La tarea de nuestros docentes en la Provincia tiene un valor que no puede ser reemplazado, pero sí hay muchas redes de educación no formal en la Provincia: comedores, municipios, asociaciones vecinales, clubes de barrio, lugares donde se da apoyo escolar, y ahí puede cumplir una tarea importante", señaló Vidal. Asimismo, la mandataria aseguró que su gestión "hará el mejor esfuerzo para que ningún salario pierda contra la inflación”, y remarcó “esta discusión se tiene que dar con los chicos en las aulas”. “Acá no está en discusión si los docentes se merecen un mejor salario, pero tenemos que dar esta discusión sin intencionalidad política, con la realidad de la provincia sobre la mesa y pensando en lo mejor para los chicos. Los dirigentes sindicales están haciendo un paro el día lunes, sin haber permitido que las provincias resolviéramos esta cuestión, porque nosotros somos quienes pagamos los sueldos” enfatizó. Y en se sentido, remarcó: “El Ministerio de Educación Nacional no tiene escuelas, ni paga salarios, ni toma las decisiones cada vez que hay un conflicto con la paritaria docente”. La gobernadora bonaerense aclaró que si no hay acuerdo, seguirá convocando al diálogo porque esa es "la vocación” de su gestión porque “los chicos y los docentes se merecen el mejor esfuerzo” de parte del Ejecutivo provincial. En relación al rol del presidente Mauricio Macri, Vidal dijo que “él siempre ha puesto como prioridad el derecho a la educación, por supuesto que también hay un derecho a huelga, pero esta discusión se tiene que dar con los chicos en las aulas, sobretodo porque somos gobiernos dispuestos a dialogar”. Para finalizar, la gobernadora puntualizó: “No es que el día lunes termina la posibilidad de sentarnos con los gremios y ponernos de acuerdo. Ojalá lo hagamos antes del lunes y vamos a hacer el mejor esfuerzo para que ningún salario pierda contra la inflación”.