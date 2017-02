Trabajadores de la Línea C de subte anunciaron una medida de fuerza desde las 5

ANUNCIAN PARO DE LA LINEA C DE SUBTE DESDE MAÑANA A LAS 5. LOS TRABAJADORES DENUNCIAN "VACIAMIENTO" Los trabajadores de la Línea C de subterráneo, que une las cabeceras Retiro-Constitución, anunciaron una medida de fuerza para este mièrcoles desde las 5, por "vaciamiento" por parte de la empresa. Los Metrodelegados explicaron en un comunicado que el servicio "transporta a más de 170 mil pasajeros diarios y sólo cuenta con 15 trabajadores para mantener limpia la línea y 42 auxiliares de estación para orientar y asistir a todo el caudal de usuarios". "Esta política de ajuste no sólo afecta y reduce los puestos de trabajo, sino que además degrada sistemáticamente el servicio en el marco de un subte cada vez más caro", explicaron.



En tanto, la medida de fuerza, que llaman "medida de autodefensa consistente en la paralización del servicio", comenzará a las 5. Los delegados pidieron "disculpas a los usuario y exhortamos a la empresa Metrovías y Sbase -dijeron- a cesar con el vaciamiento del sector de estaciones, cubriendo las vacantes necesarias para que podamos brindar un mejor servicio". Un metrodelegado indicó que no está previsto la hora en que concluirá la medida de fuerza.