Se realizaba la reunión entre el gobierno bonaerense y los gremios docentes

Los dirigentes de los gremios docentes bonaerenses anunciaron que la reunión prevista con autoridades del gobierno provincial se postergó hasta las 19, ya que no se presentaron funcionarios al encuentro y se les comunicó que éste está suspendido, pero permanecerán en el lugar a la espera de que se concrete, anunció la dirigente Mirta Petrocini.



El gobierno de la provincia había convocado a los representantes de los gremios docentes a una nueva reunión paritaria, a fin de destrabar la situación planteada en torno al porcentaje de incremento anual, que la mandataria María Eugenia Vidal ofertó en un 18%, que se pagará en cuatro cuotas, con una cláusula gatillo de actualización por inflación.



Vidal realiza todos los esfuerzos posibles para que se inicie el ciclo lectivo en territorio bonaerense la próxima semana, que tiene la mayor matrícula escolar del país, con cuatro millones y medio de alumnos distribuidos en más de 18 mil establecimientos educativos y con un total de 220 mil docentes.



La reunión de la comisión técnica salarial se reunirá a partir de las 19 en la sede del Ministerio de Economía provincial, de La Plata. Al igual que en las anteriores reuniones paritarias estarán funcionarios de las carteras de Educación, de Trabajo y de Economía frente a los representantes del Frente Gremial Docente (Suteba, FEB, AMET, Sadop, UDA) y Udocba.



Los representantes de Ctera, UDA, CEA, Sadop y Amet resolvieron el paro el 6, día previsto para el inicio del ciclo lectivo, que se extenderá al 7, con movilización.



Por ello, a fin de destrabar las negociaciones y volver a encauzar el diálogo, la reunión se realiza este martes, a pesar de que es día no laborable por las celebraciones del Carnaval.



La convocatoria a la reunión suscitó la reacción gremial, entre ellas la de la presidenta de la Federación Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, quién en diálogo con Télam, dijo que hasta ahora se sabe que "puede haber alguna modificación de algún ítem pero no del piso del 18 por ciento, y eso va a complicar el panorama".



En las últimas horas trascendió la versión de que los funcionarios estarían analizando alternativas para destrabar las negociaciones. Una de las opciones que se analiza apuntaría a reducir el número de cuotas previstas y de las cuatro que se ofrecieron podrían bajar a dos o tres.



Petrocini también criticó declaraciones de funcionarios de gobierno. "Decir que esto es político o direccionar el conflicto en el nombre de Baradel (Roberto, presidente de Suteba y parte del Frente Gremial Docente Bonaerense) es subestimar a los docentes", dijo, y añadió: "Dicen que esto tiene tinte político, descalifican, agravian y son argumentos que se utilizan porque no se pueden argumentar los 150 pesos que nos quieren dar de aumento por mes".



Reunión de la paritaria docente porteña



También el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convocó para este martes a los gremios docentes, en la sede de Paseo Colon 255, luego del fracaso de las negociaciones paritarias de la semana pasada, tras lo cual las organizaciones adhirieron a la huelga decidida por los gremios nacionales para el 6 y 7 de marzo.



La convocatoria a negociar a la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Unión Trabajadores de la Educación (UTE) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) fue anunciada a través de un comunicado de la Dirección General de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del gobierno porteño.



El jueves de la semana pasada fue el último encuentro entre gremios y autoridades, en la que no lograron superar la propuesta oficial del 18%, tras lo cual anunciaron que en la Ciudad tampoco comenzarían las clases el 6 de marzo.