Los gremios docentes porteños ratificaron su adhesión al paro del 6 y 7 de marzo

Los docentes porteños ratificaron su adhesión al paro nacional decretado por los gremios del sector para el 6 y 7 de marzo, luego de que el gobierno de la Ciudad mantuviera la propuesta inicial de aumento de 18 por ciento. "La reunión de esta tarde entre las autoridades del Ministerio de Educación porteño y los sindicatos docentes concluyó sin mayores avances, después que funcionarios de la Ciudad acercaran una propuesta salarial insuficiente", indicó un comunicado de UTE.. Según dijeron los docentes capitalinos, "pudimos dialogar, pero lamentablemente la Mesa Salarial de la Ciudad está atada a decisión del ministro Esteban Bullrich, de no llamar a la Paritaria Nacional Docente y también a la obstinación del presidente (Mauricio) Macri de imponer un techo salarial de 18 por ciento, que nada tiene que ver con la realidad económica del país", sostuvo el secretario General de UTE-CTERA, Eduardo López, al término de la reunión.



López detalló que la oferta del Gobierno porteño de un 18 por ciento en dos tramos -10 puntos en marzo y 8 en octubre- representa un incremento insuficiente que ni siquiera alcanza para pagar los tarifazos de los servicios públicos. Por su parte, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aseguró que "ratificamos la postura planteada por el gobierno nacional, es responsabilidad de las jurisdicciones el establecimiento de mejores salarios". "Nuestro objetivo es seguir manteniendo con gran esfuerzo los salarios docentes como también el compromiso del seguimiento de inversión de obras que incluye, de aquí a 2019, la construcción de 30 nuevas escuelas con una inversión de 1.500 millones de pesos", agregó. Los sindicatos docentes de la Ciudad le pidieron a los funcionarios que intercedan ante el Gobierno nacional para que se convoque a la Paritaria Nacional Docente, que es el único ámbito para destrabar el conflicto educativo y abrir un camino de solución a las discusiones provinciales. "Vinimos a dialogar como lo hacemos siempre, y de hecho pudimos hacerlo. Se avanzó en un plan de obras para que se construyan 30 escuelas, diez este año y el resto en un plazo no mayor a tres años. Para éste y otros temas se va a crear una comisión de seguimiento con representantes de los trabajadores", dijo López. Sin embargo, advirtió que "las autoridades nacionales instauraron un cepo educativo y la única llave que puede abrirlo es el cumplimiento de la Ley. Está en ellos hacerlo o no". "No estamos movilizados solamente por un tema salarial. Queremos la Paritaria Nacional Docente porque es el espacio para discutir calidad educativa, capacitación docente, infraestructura escolar y la continuidad de los programas socioeducativos que el ministro de Bullrich se encargó de vaciar. También queremos defender la entrega de libros, las computadoras de Conectar Igualdad y la construcción de escuelas", enumeró López. "Los docentes aclararon que todo el conflicto nacional requiere, entre los fondos para salarios y las partidas para infraestructura y el sostenimiento de los distintos programas, alrededor de 60 mil millones de pesos, una cifra menor a la que el Gobierno nacional buscó transferir a la familia del presidente con la condonación de la deuda del Correo Argentino", remarcó el comunicado.