La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal mantuvo una reunión privada con el Papa Francisco en la residencia de la Casa de Santa Marta, en Italia, según confirmaron fuentes eclesiásticas. La mandataria bonaerense y el Sumo Pontífice dialogaron sobre la "situación social en el conurbano" durante un encuentro realizado el sábado pasado. En un viaje relámpago al Vaticano, Vidal viajó el viernes pasado a Roma y regresó al país el domingo. La gobernadora dijo que "nunca" quiso que "el vínculo con él sea interpretado por la política". "Lo conozco desde hace varios años y no quiero, ni quise nunca, que el vínculo con él sea interpretado por la política", sostuvo hoy sobre Francisco la gobernadora Vidal, en declaraciones a Radio Mitre, al ser consultada sobre su visita al Vaticano, que tuvo lugar durante el sábado y el domingo pasados. "Quise respetar el vínculo que tenemos, dejar la reunión así, en carácter de privada", ya que "no tiene que ver con la política, ni con la provincia, ni con la Nación", explicó la gobernadora, quien mencionó que Francisco le regaló, durante su encuentro, un crucifijo que lleva colgado desde el mismo sábado en que se produjo la entrevista. La gobernadora, quien compartió la entrevista con el Jefe de Gobierno porteño y compañero de militancia, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió también al conflicto docente por las paritarias y sostuvo: "Estamos de acuerdo en que los docentes merecen un mejor salario pero los protagonistas son los chicos", y agregó que "si el lunes las clases no comienzan, evaluaremos todas las medidas para que comiencen pronto". "El derecho a la educación siempre fue un derecho primordial", y "los chicos y los docentes se merecen que hagamos nuestro mayor esfuerzo", dijo la gobernadora: "Si tenemos que seguir discutiendo después del lunes, espero que los chicos ya estén en la escuela". Los docentes llamaron a un paro nacional para el próximo 6 y 7 de marzo, y ante esa situación, Larreta sostuvo: "Vamos a hacer todo lo posible por que comiencen las clases en tiempo y forma".