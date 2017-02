MAR DEL PLATA - La gobernadora María Eugenia Vidal inauguró el final de obra de la repotenciación Eléctrica de la Central "9 de Julio" en Mar del Plata donde sostuvo que "estamos mostrando una obra que se prometió ocho veces en los últimos quince años". "La semana que viene se estarán haciendo las pruebas técnicas para que las turbinas comiencen a funcionar", aseguró la gobernadora quien agregó al referirse a la obra que "lo más importante es que se va a duplicar la capacidad de energía, no solo a esta ciudad sino a Miramar, Necochea y Balcarce". Ante un grupo de simpatizantes que gritaba a lo lejos su nombre y el ya clásico "si se puede" y bajo una llovizna que obligaba el uso de paraguas, la gobernadora se presentó en la Central 9 de Julio junto a al Secretario de Minería de la Nación Daniel Meilán, el propio presidente de la Central Eléctrica Thierry Decoud, el intendente de General Pueyrredón Carlos Arroyo y el titular del Sindicato de Luz y Fuerza mar del Plata José Rigane.



Sin tener contacto directo con la prensa, a modo de disculpas por los aumentos tarifarios y para justificar los mismos, Vidal dijo reconocer "el esfuerzo de los argentinos cuando les llega la factura", pero aclaró que "cuando tenemos que tomar decisiones de aumento no es fácil, porque sabemos que le pega en el bolsillo a la gente. Pero esto se traduce en menos cortes y obras y la plata no se va a otro lado, viene acá". María Eujenia Vidal arribó al puerto de Mar del Plata para la inauguración de dos nuevas turbinas, que ya están en funcionamiento y que optimizan la calidad del servicio eléctrico en Mar del Plata. La instalación de las turbinas tuvo una inversión superó los 60 millones de dólares, con fondos provinciales las que duplican la capacidad de generación de energía eléctrica de la Central. Esta repotenciación se da en el marco de las acciones llevadas adelante por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, con el objetivo de incorporar nueva capacidad de generación de energía eléctrica para los próximos períodos estacionales. Considerando la situación en la Costa del país, cuyos picos de demanda de energía en invierno alcanzan los 550 MW y en verano 770 MW de potencia, estos 100 MW instalados, fortalecen el sistema eléctrico de la zona. Además, garantizan la continuidad de abastecimiento de energía para la región y la ciudad. También se ven beneficiadas las localidades de Balcarce, Necochea y Miramar. Sus obras fueron anunciadas por lo menos 8 veces en los últimos 15 años. Ante los costos que demandó la obra Vidal dijo que se recuperaron "los 45 millones de dólares que hacían falta" y que su gobierno y quienes lo integran "han tomado la decisión honesta de encarar este proyecto diciendo la vedad y mostrando que los cortes, mas allá de las dificultades, van a ir bajando porque se están haciendo las inversiones". Las Centrales de la Costa Atlántica S.A. es una empresa del estado provincial, que tiene por objeto la producción y comercialización de energía eléctrica, a través de la operación de sus 4 centrales ubicadas en General Madariaga, General Pueyrredón, Mar de Ajó y Necochea. Nació en 1999, luego de la privatización de la red eléctrica argentina. Su presidente actual es el Ing. Thierry Decoud y forma parte del Mercado Eléctrico Mayorista, y todas sus operaciones están integradas al Sistema Interconectado Nacional. Finalmente dio un mensaje a los vecinos de mar del Plata al decirles que "pueden empezar a ver haciéndose realidad, no como promesas, las obras en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), las del Hospital Eva Perón ex Emsha, las de los centros de salud, la Casa del Niño, la urbanización, el cordón cuneta, la Ruta 88". "Eso es lo que nos identifica, el hacer. El decir haciendo. Porque después de tantas promesas y anuncios que no se cumplieron, lo que nos hace creíbles, lo que nos hace distintos, lo que hace que el cambio sea verdaderamente cambio es venir cuando la obra está terminada, a mostrarla hecha y no a anunciarla", sostuvo para finalizar.