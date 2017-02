Limitarán el transporte durante la protesta de la CGT, el 7 de marzo

El dirigente gremial Roberto Fernández, titular de la UTA y miembros del consejo directivo de la CGT, dijo que la protesta del 7 de marzo contra medidas del gobierno será masiva y pidió que después de la movilización sindical el Gobierno resuelva "si el cambio viene en serio".



Confirmó que su gremio, que nuclea al transporte público, "va a acompañar la marcha" de protesta de la central sindical y por tal razón se dispondrá de un diagrama de trabajo limitado, como el que se brinda los fines de semana.



En declaraciones a radio La Red sostuvo que la marcha de la economía "no ha conformado a ningún trabajador" e insistió en que la industria "en diversas actividades que es afectada por suspensiones y despidos".



Luego de advertir que en el sector industrial "se está produciendo desocupación", señaló que desde los sindicalistas esperan que el Gobierno "reflexione para que se empiecen a solucionar los problemas".



"El diálogo existe, pero después no tiene final y yo creo que quizás falta algo de política entre algunos funcionarios, porque no lo quiero generalizar", apuntó en referencia a la relación de la CGT con el Gobierno.



Sostuvo que el Gobierno debería "hablar con los empresarios, con los políticos y marcar un camino, porque uno solo no va a poder seguir".



Acerca de si algún sector interno de la CGT está buscando que el mismo 7 de marzo se produzca un paro nacional, Fernández indicó que "no va a ser eso, somos bastante coherentes y prolijos. Hoy está la marcha".



Fernández dijo que "desconoce los motivos" por los cuales el sindicato de los Camioneros, liderado por Pablo Moyano, podría abandonar la CGT luego de la próxima marcha de protesta.



Dijo que no le consta que Moyano haya expresado su descontento con la directiva de la CGT o amenazado con retirar a los camioneros de la central sindical.



"No me consta si es cierto o no, porque insisto en que no he hablado con Pablo Moyano y jamás se planteó esa alternativa en ninguna reunión del Consejo Directivo de la CGT", apuntó Fernández.