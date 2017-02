Se conocieron los nominados para la edición 89 de los premios Oscar, que tendrá lugar este domingo en el Dolby Theatre, en Hollywood, California. La la land es la gran candidata. Obtuvo 14 nominaciones, entre ellas mejor película, director, actor y actriz principal. Alcanzó así el récord que lograron All about Eve en 1950 y Titanic, en 1997. La película aspira a llevarse la estatuilla a mejor película, director (Damien Chazelle), actor (Ryan Gosling), actriz (Emma Stone), fotografía, vestuario, montaje, canción original ("Audition, the fools who dream" y "City of stars"), banda sonora, diseño de producción, edición de sonido, mezcla de sonido y guion original. filme compite contra Moonlight, Manchester by the sea, Arrival, Fences, Hidden figures, Lion,Fences, Hell or High Water y Hacksaw Ridge, que también están nominadas a mejor película. La La Land viene de llevarse todos los premios en los Globo de Oro y es la gran candidata para los Oscar. Cuenta la historia de Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz, y Sebastian (Ryan Gosling), un músico de jazz, que se conocen en Los Ángeles mientras tratan de hacer realidad sus sueños. Otras películas que también tienen grandes posibilidades son Arrival, una historia de ciencia ficción y Moonlight, un drama independentista. Cada una tiene 8 nominaciones. La bélicaHacksaw Ridge, dirigida por Mel Gibson, y Manchester by the Sea lograron 6. Como mejor director, los nominados son los mencionados Chazelle y Gibson además de Denis Villeneuve (Arrival), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea) y Barry Jenkins (Moonlight). La estatuilla al mejor actor se la disputarán Casey Affleck (Manchester by the Sea), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Viggo Mortensen (Captain Fantastic), Denzel Washington (Fences) y Gosling. El título de mejor actriz medirá a la francesa Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie), (Fox Searchlight), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins, su nominación número 20, con la que aumenta su récord histórico) y Stone. Mahershala Ali (Moonlight) compite como mejor actor de reparto frente a Jeff Bridges (Hell or High Water), Lucas Hedges (Manchester by the Sea), Dev Patel (Lion) y Michael Shannon (Nocturnal Animals). En el campo femenino, Viola Davis (Fences) enfrentará a Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Octavia Spencer (Hidden Figures) y Michelle Williams (Manchester by the Sea). Además, Kubo and the Two Strings, Moana, My Life as a Zucchini, The Red Turtle y Zootopiacompetirán por el galardón al mejor filme de animación.