Los Sauces: detectan inmuebles que no fueron informados por los Kirchner

La familia Kirchner, a través de la empresa “Los Sauces”, habría evadido impuestos al no declarar, al menos, una propiedad que le compraron a Lázaro Báez en el 2010. El dato surge de un informe de la AFIP en medio de la causa judicial por presunto lavado de dinero a través de la firma que le alquilaba inmuebles a empresarios amigos de la expresidenta. Según publica el diario La Nación, el informe de los peritos, dice: "Efectuadas las consultas informáticas obrantes en el organismo no se observa la exteriorización del citado bien en las declaraciones juradas [del] impuesto a las ganancias". Fueron aquellos peritos quienes accedieron a la escritura de compraventa de 2010 y a los datos de la parcela. Así corroboraron, tal como detalló el matutino porteño, que desde entonces "no se ha incorporado al activo (declarado al fisco) de la sociedad" Los Sauces y que por ende no tributó lo correspondiente.