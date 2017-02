Un policía fue asesinado de una puñalada en Santa Fe durante una pelea de tránsito

Un policía de 25 años fue asesinado de una puñalada durante una discusión de tránsito que mantuvo con un grupo de personas en la autopista que une las ciudades de Santa Fe y Rosario, tras lo cual fue detenido un hombre de 38 años. El suboficial Alejandro Foresto se encontraba de franco y no llevaba su arma reglamentaria, aseguró el fiscal de la causa, Jorge Nessier. El hecho ocurrió alrededor de las 6 de hoy "en el ingreso" a la capital santafesina "desde la autopista Santa Fe-Rosario en la intersección con Presidente Perón", puntualizó.



Por lo que se pudo reconstruir "por testimonios y las cámaras" de seguridad de la zona, agregó, "se genera una gresca entre los integrantes de dos vehículos, en uno de los cuales estaba el personal policial de 25 años, su pareja y otra pareja". En el otro automóvil iba "un hombre de 38 años, su familia, incluidas su mujer e hijos, y otro joven", precisó, en declaraciones al canal TN. Aparentemente, expresó el funcionario del Ministerio Público, en el peaje de la autopista situado en la intersección de la ruta 19 "comienza entre los dos vehículos algún tipo de molestia, venían zigzagueando en la ruta", señaló. Nassier sostuvo que en la autopista y Perón se bajaron de los vehículos el policía y el hombre que conducía el otro vehículo, junto a otras personas que iban en los rodados y se inicia una pelea a "golpes de puño". "Hasta que aparentemente (el hombre que ahora estaba detenido) extrae un arma blanca y le da una estocada en la zona torácica a la víctima", manifestó. Foresto fue trasladado por "sus allegados" al Hospital Cullen de Santa Fe, "adonde ingresó sin vida", señaló. Nessier precisó que la policía secuestró "un cuchillo doméstico" que sería el utilizado en el homicidio.

Por otra parte, aunque admitió que aún no tenía el resultado de la autopsia el médico interviniente le adelantó que el joven sufrió "una sola herida". Se trató de "una lesión punzocortante del lado izquierdo, con perforación de la traquea, que es lo que le produce la muerte". Además, como consecuencia de esa pelea "dentro de los dos grupos hay personas lesionadas producto de los golpes de puño". El fiscal precisó que "se va a llevar a cabo mañana la audiencia imputativa" ante un juez, el detenido y sus defensores. Asimismo, relató que tras la agresión, "en forma inmediata", el hombre concurrió a la comisaría sexta donde dio su versión de la ocurrido. Allí dice "que había ocurrido un incidente y que no sabía qué había pasado", pero "no admitió el hecho".