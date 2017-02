Dirigentes del peronismo kirchnerista cuestionaron a Domínguez e insisten con acordar las listas en junio

Dirigentes del peronismo kirchnerista cuestionaron abiertamente al ex presidente de la cámara de diputados Julián Domínguez, quien recientemente admitió sus ganas de competir en las elecciones e ir a internas, al señalar que "es funcional al duhaldismo" e insistieron con que las listas se "van a decidir en junio", antes de las PASO. En ese tono se pronunciaron el diputado nacional por el Frente para la Victoria Eduardo "Wado" de Pedro y el presidente del PJ bonaerense, el ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

En otro capítulo de las pujas internas del peronismo, De Pedro cuestionó a Domínguez al considerar que "parece ser más funcional al duhaldismo, que quiere que el peronismo pierda, que a la unidad del peronismo".



"Creo que hay algunos dirigentes trabajando para que no vuelva la (ex) presidenta (Cristina Fernández), para disputar poder", advirtió el ex secretario general de la presidencia. En ese sentido, sostuvo que el ex presidente justicialista Eduardo Duhalde "quiere que el peronismo pierda para que pierda el kirchnerismo" y vinculó a Domínguez con ese propósito. "Julián, por ejemplo, es un dirigente al cual respeto, tengo afinidad con él, me llevo bien, pero me parece que en algunas decisiones parece ser más funcional al duhaldismo que quiere que el peronismo pierda, que a la unidad del peronismo como sí lo plantean muchos dirigentes jóvenes, muchos intendentes jóvenes "Hay que comenzar a defender un proyecto político, hay que volver a pensar una Argentina productiva, desendeudada, hay que volver a pensar en un proyecto, porque este gobierno, (de Mauricio) Macri junto con la UCR, están dejando el país patas para arriba", cuestionó. Respecto a la carrera hacia las elecciones legislativas, dijo que en el PJ "no tenemos postura tomada respecto sobre quién debe ser candidato" y renovó sus críticas contra referentes del peronismo "que dicen que Cristina es parte de lo viejo". En tanto, Espinoza, aclaró que "las candidaturas las vamos a decidir en junio", con lo cual pareció ratificar la posición del ala kirchnerista de no participar de las primarias abiertas y obligatorias previstas para el 13 de agosto. "El 99,9 (por ciento) del peronismo lo decidió así", remarcó también en diálogo con radio 10, donde resaltó que Cristina Fernández "encabeza todas las encuestas en la provincia de Buenos Aires".

En su elogio a la ex presidenta, añadió que era "claramente la candidata que más apoyo tiene de los bonaerenses". "Qué va a hacer Cristina y qué vamos a hacer con las candidaturas, lo vamos a decidir llegado el momento preciso, que va a ser cerca de mediados de junio, cuando tengamos que cerrar las listas para la elección", remarcó. simismo, consideró que "se terminó de sellar la unidad" del partido en la cumbre que se realizó en San Vicente el viernes, a la que no concurrió Domínguez y que contó con la presencia del hijo de la ex presidenta, el diputado Máximo Kirchner. Allí, dijo Espinoza, "todos los sectores marcaron la decisión de ir a elecciones este año unidos en un gran frente electoral".