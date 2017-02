26.02.2017 | El tandilense asumió que no se encuentra "al ciento por ciento" de sus posibilidades tras caer ante el canadiense Milos Raonic, número cuatro del mundo, en las semifinales del ATP de Delray Beach.

Delray Beach- Juan Martín Del Potro asumió la dificultad de "ganarle a los mejores" cuando no se encuentra "al ciento por ciento" de sus posibilidades, como lo ocurrió anoche en la derrota con el canadiense Milos Raonic, número cuatro del mundo, en las semifinales del ATP de Delray Beach, Estados Unidos. El tandilense apuntó que su revés funcionó "a menos del cincuenta por ciento de efectividad", lo que fue advertido por su rival para "atacar" sobre esa falencia. "Tengo que seguir trabajando para mejorar eso. Soy consciente de que si no estás al ciento por ciento contra los mejores, es difícil ganar", aceptó el mejor tenista argentino de la actualidad, tras despedirse del torneo estadounidense que marcó su debut en la temporada 2017. Del Potro, que desde mañana se ubicará en el puesto 32 del ranking mundial, venció sucesivamente al sudafricano Kevin Anderson (75), al bosnio Damir Dzumhur (79) y al local Sam Querrey (35) antes de caer en semis ante el potente sacador canadiense por 6-3 y 7-6 (6) en una hora y 47 minutos de juego. "Fui evolucionando durante este torneo, el balance es positivo, gané tres partidos y perdí con el cuatro del mundo en un partido ajustado. Incluso tuve mi chance y no la pude concretar (contó un set point para forzar un tercero), pero para ser el primero de la temporada no está nada mal", valoró. "El año pasado arranqué de esta manera y luego conseguí cosas soñadas", recordó en relación a la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y a la conquista de la Copa Davis por primera vez en la hsitoria para el tenis argentino. El argentino confió en que con el correr de la temporada se reducirán las limitaciones de su juego que anoche le permitieron a Raonic quedar 2-1 arriba en el historial entre ambos. El canadiense lo había vencido en el Masters de Toronto en 2013 y ese mismo año "La Torre de Tandil" tuvo su revancha en el ATP de Tokio. "Sigo dando muchas ventajas, como se puede ver desde afuera y como yo mismo siento desde adentro. Cuando das ventajas desde un golpe tan importante como el revés, todo el juego se modifica y es difícil hacer lo que uno quiere. No conozco otro camino que seguir practicándolo. A mitad del año pasado mi revés era mucho peor que esto. Mi gran fe es ver como estoy ahora, que estoy un poquito mejor", subrayó. "Todavía puedo evolucionar mucho. El saque aún no es el arma del año pasado y el revés sobre todo. Este año no quiero dar más ventajas, puedo ganar corriendo como en segunda ronda, con un poco de suerte como contra Querrey en cuartos, pero cuando no tengo todos mis tiros es complicado frente a los mejores del mundo", asimiló. "Aún así, con las limitaciones estuve cerca de sacarle un set, enfrenté a un número cuatro del mundo y no me pasó por arriba. Puedo mejorar mucho más y esa es la tranquilidad que tengo", se esperanzó. Del Potro, campeón en Delray Beach en 2011, se trazó como objetivo para este año "jugar 20 torneos", sin concentrarse por su ranking. "Hoy se que puedo seguir jugando y sería muy importante para mí cumplir con esa meta. Quizás no sean los objetivos que quieran escuchar (los fanáticos y la prensa) pero estoy seguro que si lo puedo lograr, el ranking me va poner en el nivel que me tenga que poner", consideró. El argentino volverá a jugar la semana próxima en el ATP 500 de Acapulco y, luego, su calendario seguirá con los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.