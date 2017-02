Uno de los triunviros de la CGT Héctor Daer ratificó que "la marcha se hace" el 7 de marzo y aseguró que "si el gobierno quiere encauzar modificaciones, bienvenido sea". "La gran movilización va a ser de los trabajadores", enfatizó el sindicalista y diputado del massismo y agregó que "lo que uno espera no es el éxito en cantidad de gente sino que desde el poder se entienda esto que reclamamos". En declaraciones a radio Cultura, Daer dijo que "la marcha se hace, ténganlo en claro todos, si el gobierno cree que podemos encauzar modificaciones, que ellos las tienen que encauzar, nosotros no gobernamos, bienvenido sea".



"Fuimos institucionalmente a ver a los partidos políticos para explicar por qué nos movilizamos", manifestó y agregó que "vengan todos los que crean que estamos generando un planteo razonable y democrático". Asimismo, Daer dijo esperar que "el gobierna entienda que no es solo tema sectorial sino que se trata de un sector muy amplio de la sociedad que está reclamando". "Si las pretensiones es ir a un país agro exportador sin que eso signifique incorporar valor agregado, generar riqueza de nuestra tierra para que la consuman otros, no es la Argentina que queremos bajo ningún punto de vista", advirtió. En ese sentido, Daer afirmó que "tienen que haber cambios no sólo de funcionarios, sino del direccionamiento político" y especificó: "¿Usted le daría a un gato o un perro que le guarde un churrasco en la heladera? ¿Pondría a un secretario de Comercio a un dueño de supermercado?" en referencia a Miguel Braun cuyo tío es dueño de la cadena de Supermercados La Anónima. En otro orden, el referente de la CGT se refirió al conflicto docente y advirtió que "se trata de demonizar a personas y no se discute el tema de fondo, el paro docente es en todo el país". "El gobierno se negó a convocar a una paritaria nacional docente, le deja de interesar la educación de los argentinos", criticó y dijo que "no hay que discutir por los interlocutores, hay que discutir por qué el gobierno nacional no cumplió con la ley". Por último, Daer remarcó que "la responsabilidad de que empiecen las clases es del gobierno".