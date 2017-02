El ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, dijo en Villa Giardino que "hay que cuidar al Presidente porque el populismo está al acecho", con el objetivo de que "el Gobierno se equivoque y se caiga", al referirse a los cuestionamientos y denuncias que realizaron sectores de la oposición tras el acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino S.A. "Los que se robaron la Argentina nos interpelan por los errores. Es preferible cometer errores y no robar al país", dijo el ministro Aguad al dialogar con los medios en esa localidad cordobesa, donde tuvo una breve visita a dirigentes que entre ayer y hoy, participaron del encuentro nacional del radicalismo en ese lugar del valle de Punilla. "Cincuenta funcionarios de este gobierno están denunciados por corrupción por quienes no cumplieron la ley. Los de la década ganada nos meten todos los días falsas denuncias, y lo que quieren es, no probar que son santos, sino probar ante la gente que somos iguales a ellos pero no lo somos", destacó el funcionario nacional. En ese sentido consideró que el fiscal federal, Juan Pedro Zoni, no debió acusarlo a él por supuestos delitos vinculados al acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino S.A. al sostener que lo que debió hacer es "acusar a los responsables de la década ganada que en estos 12 años mantuvo pendiente la deuda". El Congreso de la Nación decidió tomar intervención en el conflicto de intereses en el que quedó involucrado Mauricio Macri a partir del polémico acuerdo firmado por el Ministerio de Comunicaciones para cobrar las deudas que con el Estado mantiene la empresa Correo Argentino SA, perteneciente al Grupo Socma, cuya cabeza es Francisco Macri, padre del Presidente. Aguad admitió que "fue un error el no prever las consecuencias políticas, porque desde el punto de vista jurídico la propuesta que hicimos fue impecable", y que ahora hay que esperar el curso que va a seguir en la Justicia.