Baradel convocó a “una gran marcha federal educativa” para después del paro del 6 y 7 de marzo

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) Roberto Baradel, convocó a docentes de todos los niveles educativos, estudiantes, padres y científicos a participar de "una gran marcha federal educativa" que se realizará después de los paros nacionales del próximo 6 y 7 de marzo.



Así lo expresó el dirigente educativo en declaraciones a AM 750, al destacar que "el 6 marcharemos al ministerio de Educación y el 7 de marzo con la CGT y después vamos a hacer una convocatoria, desde el nivel inicial, al univesitario, a los científicos, a los padres de los alumnos, los estudiantes, las organizaciones sociales y los trabajadores a una gran marcha federal educativa".



"En esa marcha vamos a plantear que un país sin educación y sin ciencia y tecnología es un país sin destino y vamos a defender la educación en nuestro país", remarcó Baradel.



El titular del Suteba sostuvo que "quisiéramos ganar más pero por lo menos no queremos perder poder adquisitivo" y criticó que el gobierno bonaerense no los haya convocado a fines del año pasado cuando la inflación ya había superado el aumento salarial otorgado.



"No discute (el gobierno provincial) con Baradel sino con los 6 gremios docentes, con casi 900 mil docentes, porque el reclamo es unánime, fuimos escuela por escuela y rechazaron la propuesta", afirmó.



Aseguró que "buscan el conflicto (con los docentes) para avanzar y moldear una escuela donde en lugar de formar ciudadanos con pensamiento crítico que aporten a la transformación social y a la lucha contra la injusticia, lo van a formatear en el sentido de un ciudadano resignado a los cambios que imponen las leyes del mercado, el poder económico que ellos pretenden que es benficiar a los sectores de mayo capacidad contributiva, ahi buscan la crisis".



Baradel explicó que sus hijos mayores concurrieron a escuela pública y su hija más pequeña actualmente cursa en un jardín de infantes de un colegio público y remarcó que "también me gustaría llevarla de la mano el 6 de marzo (fecha en que debería iniciarse el ciclo lectivo) pero hacemos esto (los paros) para mejorar el tema de presupuesto y que haya paritarias".



Criticó la campaña donde se ofrecen para suplir a los docentes y empezar el ciclo lectivo el próximo 6 de marzo al criticar que "se usen fondos públicos para que un call center haga este tipo de maniobras, tenemos todos los hastag y el primer voluntario era rentado por el PRO".



Destacó que con el correr de las horas la campaña se fue debilitando y entraban muchos al hastag ridiculizando ese ofrecimiento comentando, por ejemplo, según dijo Baradel, que "me vi todos los capítulos de Dr House asi que me ofrezco como médico de hospital".



"Es una campaña sucia,, se muestran a l sociedad con una sonrisa y sin embargo hacen cosas más sucias que no hace un gobierno en democracia", apuntó.



Baradel precisó que "queremos que el gobierno reconozca la pérdida del poder adquisitivo del año pasado y que este año discutamos con una inflación realista, no del 17-18 por ciento sino que se acerque al 25" y agregó que el "el propio Banco Central dijo que (sería) del 21 y el mismo (Federico) Sturzenegger habla que en los 3 meses que vienen por delante la inflación será alta, que se va a disparar".