La jefa de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, admitió hoy que los docentes "no queremos estar en esta situación" de un posible paro en el inicio de clases pero advirtió que hay "responsabilidad indelegable del Estado de garantizar la escuela pública". "El 6 de febrero nos han ofrecido esta propuesta que es del 18 por ciento para todo el tramo 2017, sin reconocer de no hablar del año anterior", señaló la dirigente gremial. Ante los cuestionamientos de que el conflicto sindical es político contra los gobiernos de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, Petrocini enfatizó: "La FEB con la misma intensidad que hacemos este reclamo, lo hemos hecho con gobiernos anteriores y lo haremos con los gobiernos que sucedan".



"No queremos estar en esta situación, había mucha esperanza de poder dar el salto y no repetir esta lógica con esta situaciones todos los años", remarcó la jefa de la FEB en diálogo con radio Mitre. Al respecto expresó: "Ahora claramente hay una responsabilidad indelegable del Estado de garantizar la escuela pública, que significa controlar, proveer, llamar a tiempo a la discusión. El tiempo se ha desaprovechado". El jueves último mientras se realizaba una reunión técnica en el marco de las negociaciones paritarias, los gremios docentes bonaerenses anunciaron que se sumaba al paro nacional convocado por Ctera para el 6 y 7 de marzo.