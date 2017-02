El senador nacional Ángel Rozas señaló que desde el radicalismo se intentará lograr junto a la dirigencia de Cambiemos que haya "lista de unidad" en todo el país para las elecciones legislativas de octubre pero advirtió que si no hay acuerdos irán a "primarias abiertas". "Queremos que Cambiemos exista en los 24 distritos del país", dijo Rozas y recordó que "hay un problema en Capital Federal que hay que ver cómo se puede dilucidar", en alusión a las diferencias del embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, quien compitió en los últimos comicios con su propia alianza ECO. Ante ello, Rozas señaló que "si no se pudiera concretar Cambiemos en la capital federal es probable que si Lousteau decida ser candidato vaya por afuera".



"Para los radicales, si no nos ponemos de acuerdo en una lista de unidad hay posibilidad de primarias abiertas en todo el país", añadió desde la ciudad cordobesa de Villa Giardino, donde participaba de un encuentro de la UCR. En ese marco, el ex gobernador de Chaco dijo que desde el radicalismo se trabajaba "para consolidar en todo el país una lista única" y apuntó que "si no lo conseguimos habrá primarias". Rozas indicó, en diálogo con radio Mitre, que se busca "abrir las posibilidades a toda la gente que quiera competir".