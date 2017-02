El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, dijo "no ver" a la ex presidenta Cristina Fernández candidata en las elecciones legislativas de octubre, al tiempo que expresó un "agradecimiento enorme" por la ex mandataria y reclamó "reconstruir el peronismo". "Poner a Cristina en el rol de candidata le sirve a los medios y al Gobierno, porque quiere confrontar con ella, pero nosotros tenemos que recomponer el peronismo", sostuvo Insaurralde, referente del Grupo Esmeralda. El jefe comunal de Lomas de Zamora expresó un "agradecimiento enorme" por la ex jefa de Estado y apuntó: "Hace un año que no hablo con ella y ese no es un dato menor. Aquella vez en el Instituto Patria nos pidió que nos hiciéramos cargo del peronismo bonaerense para ganar en 2019".



En una entrevista publicada hoy en el diario La Nación, dijo "no ver" a la ex mandataria "jugando en las elecciones" y añadió que "no se habló todavía con ella el tema". "Me parece un egoísmo de muchos pedirle a Cristina que sea candidata porque no somos capaces de recomponer el peronismo", completó. Sobre las declaraciones del ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, quien explicitó sus deseos de postularse este año, dijo "no estar de acuerdo con quienes piensan que a través de las candidaturas se logrará un posicionamiento del partido". "Primero vamos a buscar puntos de acuerdo, y recién a mediados de abril vamos a definir las candidaturas", indicó. En cuanto al ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo dijo "no verlo hace dos o tres meses", lo cual "es mucho tiempo. Es un dirigente que si tiene ganas de volver, tendrá su lugar en el peronismo. Hay que dialogar con todos", concluyó.