El titular del gremio de los trabajadores rurales, UATRE, Gerónimo "Momo" Venegas, cuestionó hoy a los secretarios generales de la CGT, al advertir que "no saben para dónde van", al tiempo que criticó a la ex presidenta Cristina Fernández por "mandar gente" a la movilización sindical del 7 de marzo. "Cristina está mandando gente, son la misma gente que estuvo fabricando pobres durante 12 años", sostuvo Venegas y mencionó a los dirigentes sociales Fernando Esteche, Emilio Pérsico y Luis D'Elía, afines al kirchnerismo. Además, consideró que los jefes del triunvirato cegetista Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña "no saben para dónde van".



En declaraciones a radio FM Blue, apuntó que la conformación del triunvirato de la CGT fue un "mamarracho" porque "modificaron el estatuto una hora antes del congreso, y eso no se puede hacer". "Nosotros lo hemos impugnado. Estamos para salir e ir a la Justicia, así que, seguramente, se va a volver a convocar a otro congreso y ahí presentaremos lista, y el que gana conduce y el que pierde, acompaña", completó. Además, cuestionó la presencia de "organizaciones sociales" en la central obrera, al advertir que la organización es para los "gremios confederados, y ahí hay de todo, (incluso) gremios que no están confederados". "El rol de la CGT carece de autoridad", subrayó. En tanto, apostó que "en 4 ó 5 meses el país va a empezar con la obra pública y va a empezar a generar fuentes de trabajo, expectativas y viviendas para la gente, y todo esto va a quedar en un mal recuerdo, porque estos van a desaparecer, seguramente", dijo sobre el kirchnerismo. Por otro lado, consideró que "no es novedad" la falta de acuerdo en la paritaria docente bonaerense, al recordar que "siempre han discutido, hasta último momento, pero terminan arreglando y conciliando, y se va a acordar". Sobre el jefe de Suteba, Roberto Baradel, señaló que "fue un afín al gobierno anterior, estuvo muy ligado y eso lo pinta de cuerpo entero". "Es un tipo que siempre ha arreglado con el gobierno anterior, y ahora quiere llevar todo a la máxima", concluyó.