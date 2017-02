Visto y oído

Randazzo I El ex ministro del Interior de Cristina Fernández, Florencio Randazzo, anda recorriendo el espinel peronista en busca de apoyo para presentarse a las PASO. Ya lo tiene resuelto y formalizará su decisión a mediados del mes próximo. Está duramente enfrentado con la ex presidenta y piensa darle batalla en Buenos Aires, aunque a ella las encuestas le dan un piso de apoyo de entre el 20 y el 23%. Esto, sin embargo, no ha hecho retroceder a Randazzo que hace llegar a sus posibles aliados, todos anticristinistas, una encuesta elaborada por Gustavo Córdoba & Asociados que le da bárbaro. Randazzo II En ese sondeo, al que los especialistas conceden dudosa exactitud, la imagen de Randazzo en promedio es mejor que la de María Eugenia Vidal. La gobernadora tiene una imagen positiva del 57% y una negativa del 39%, mientras que la del ex ministro kirchnerista es 52 y 27%, respectivamente. Si se tiene presente que hasta la aparición de esta medición la gobernadora era la dirigente con mejor imagen del país, no es fácil explicar como Randazzo consiguió superarla por el solo expediente de desaparecer del escenario. Los K, de todas maneras, se regocijan con estos números. 1º de marzo La campaña electoral llegó al Congreso. Hacia el fin de semana circuló la versión entre legisladores del oficialismo de que el mensaje del presidente Mauricio Macri a la Asamblea Legislativa el día 1º contendrá datos del caso Odebrecht por pagos de coimas en Argentina. Habrá para todos, empresarios y políticos. Al parecer en el corto plazo la información sobre el megaescándalo brasileño llegará de fuente estadounidense. Lo que no está definido aún es cómo plantear la cuestión en términos legislativos. Es probable que se abra el debate con una reforma sobre el delito de cohecho. Por la tarde El mismo día el peronismo piensa contraatacar con una reunión por la tarde de la CGT en el Senado con el bloque del Frente para la Victoria a la que están invitados legisladores de otros bloques de extracción peronista. Podrían concurrir Adolfo Rodríguez Saá, y el cordobés Carlos Caserio. El presidente del FPV, Miguel Pichetto, hizo la convocatoria a pedido del triunvirato que dirige la central obrera. El objetivo es explicar las causas que impulsan la protesta del 7 de marzo. Los sindicalistas salieron a buscar apoyo en el PJ y hasta consiguieron el de Cristina Fernández.