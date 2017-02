La pulseada entre dos colosos

NOMBRE DEL ARCHIVO.: CLARIN .26 ULTIMA MODIFICACION: 20-02-89 18:40 La situación dista de ser sencilla: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dio luz verde para que la empresa Nextel, propiedad del Grupo Clarín, brinde servicios de tecnología 4G, pese a no haber participado de la licitación correspondiente. La tensión con sus principales competidores, fundamentalmente con Telefónica, es evidente. Y en medio de todo esto quedó el presidente Mauricio Macri, que justamente esta semana visitó España. -¿Cómo sintetizaría el conflicto entre Telefónica y Clarín? -Clarín hace un tiempo compró Nextel, pero no tiene ni la frecuencia ni la tecnología para tener 4G. Y como no había nuevas asiganciones para esa frecuencia, lo que hizo Clarín fue comprar proveedores de internet inalámbrico que tienen frecuencia que se pueden usar para 4G. Y pidió que le reatribuyeran las frecuenicas. -¿Cuál es el punto de discrepancia entre ambas compañías? -La bronca es que los competidores participaron en la licitación, pusieron 500 o 600 millones de dólares sólo en espectro, y debieron afrontar condiciones como dar cobertura nacional en cinco años, cumplir las etapas de despliegue, entre las que estaba cubrir primero en las capitales. En cambio, Clarín compró el espectro en forma privada, no puso plata al Estado y no tiene obligaciones de cobertura. -¿La diferencia puede llegar a los tribunales del Ciadi? -Creo que están metiendo presión, ya que los temas del Ciadi no se definen en dos meses. Y cuando se defina ya podría ser estéril. Difícilmente puedan revertir esta situación, pero tal vez consigan algún beneficio que compense. Igualmente el desarrollo de Clarín en el sector no será de un día para el otro. Entra en un negocio maduro, donde no se puede ganar con el crecimiento, sino que hay que quitarle una porción del mercado al otro.