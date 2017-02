Notificaron a Milagro Sala de tres nuevas causas en su contra

San Salvador de Jujuy - La dirigente de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, fue notificada de tres nuevas causas en su contra por "inducción a cometer delitos”, como parte de diversas investigaciones abiertas entre el 28 de septiembre de 2016 y el 4 de enero último, informaron hoy fuentes judiciales. El primer expediente, abierto el 28 de septiembre del año pasado, fue recaratulado contra Sala por “inducción a cometer delitos de amenazas agravadas” junto a Sebastián Sequeiros y Mónica Cerda, imputados de “amenaza en coautoría”. El segundo data del 5 de octubre de 2016 y fue recaratulado también por el delito de “inducción a cometer delitos de amenazas” contra Sala y otras dos personas con identidad a establecer, acusadas de “amenazas agravadas”. El último expediente, recaratulado el 4 de enero de este año contra Sala por “inducción a cometer delito de amenazas agravadas”, junto a otras cuatro personas que no fueron identificadas. Dos de las investigaciones están radicadas en la Fiscalía de Investigación 7, a cargo del fiscal Dario Osinaga Gallacher, en tanto que la causa abierta este año figura en la Fiscalía de Investigación 3, a cargo de Mónica Montalvetti. El contenido de los distintos procesos judiciales no se dio a conocer, se indicó que las denuncias fueron realizadas por Marta del Valle Gaite, Natalia Andrea Bazan y Rosario del Valle Cari, según consta en los expedientes. Voceros judiciales informaron que en ninguna de las causas existe el pedido de detención preventiva contra la dirigente y anticiparon que “seguramente serán absorbidas por las otras que posee" Sala. La dirigente fue notificada de las nuevas imputaciones poco después de las 20 de ayer, para lo que fue trasladada desde el penal de mujeres donde se encuentra alojada hasta la sede del ministerio Público de la Acusación de Jujuy, donde designó como abogado defensor a Luis Paz, integrante de su equipo de letrados. Al momento de su ingreso a la sede judicial, Sala reprochó ante los medios de prensa “la Justicia de ‘Titina’ Falcone, una justicia de mierda y corrupta”, en alusión a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara Aurora De Langhe de Falcone. Las nuevas causas contra la dirigente de la Tupac Amaru, se suman a las investigaciones que se siguen en contra de Sala, quien permanece con prisión preventiva, dictada a fines de abril pasado por el juez de Control Gastón Mercau, acusada de asociación ilícita, malversación de fondos públicos para la construcción de viviendas, enriquecimiento ilícito y extorsión en grado de tentativa. El proceso contra Sala, tiene pedido de elevación a juicio del 21 de diciembre último formulado por la Fiscalía de Investigación 1 de Jujuy, a cargo del fiscal Diego Cussel, que mereció tres recursos de oposición que son evaluados por el juez interviniente. La causa es impulsada por el gobierno jujeño, que denunció una defraudación que llega a unos 60 millones de pesos, de los cuales 29 millones fueron cobrados por cooperativas para obras del plan habitacional "Vivir Mejor II", que según la Fiscalía no fue ejecutado. Una treintena de personas se encuentra imputada, entre ellas Sala como supuesta jefa de la "asociación ilícita", integrantes de la Tupac, ex funcionarios públicos y del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy.

La líder de la Tupac Amaru, fue condenada a fines de diciembre por un "escrache" al gobernador Gerardo Morales en 2009, por la que recibió tres años de prisión en suspenso por daños. Sala también fue juzgada por el acampe de fines de 2015 e inicio de 2016, en la plaza Belgrano de la ciudad de San Salvador de Jujuy, por el que el juzgado Contravencional le impuso una multa de 3.780 pesos y la inhabilitación de 3 años y 3 meses para formar parte de personas jurídicas y asociaciones civiles.