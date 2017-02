24.02.2017 | El ministro de Economía bonaerense cuestionó que "había una intencionalidad política que hacía inexorable tener un conflicto con razón de bloquear o dificultar al gobierno de turno que no les gusta", a la vez que concluyó que "no estamos discutiendo la calidad educativa en serio".

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, aseguró hoy que el conflicto docente responde a "una intencionalidad política" para "bloquear o dificultar al gobierno", a la vez que cuestionó la medida de fuerza anunciada por los gremios, al indicar que "para el que tiene vocación de diálogo, el paro es una medida de última instancia". Tras la reunión de ayer con los gremios en la que el gobierno bonaerense insistió en su propuesta de 18 por ciento de incremento en cuatro cuotas, el funcionario sostuvo que la gobernadora María Eugenia Vidal pidió que "sigamos hablando y que los convoquemos la semana que viene", inclusive "el fin de semana largo". "El paro no es algo que nos sorprenda del todo porque nuestra percepción era que sobrevolaba que el paro era inexorable porque no los veíamos muy convencidos en discutir números", sentenció el funcionario, quien señaló que se enteraron de la medida de fuerza en medio de la reunión que mantenían ayer con los representantes sindicales en la ciudad de La Plata.



Frente a esto, cuestionó que "había una intencionalidad política que hacía inexorable tener un conflicto con razón de bloquear o dificultar al gobierno de turno que no les gusta", a la vez que concluyó que "no estamos discutiendo la calidad educativa en serio". Para el ministro de Economía bonaerense, "la actitud sindical de esta dirigencia está más teñida de política que de conseguir resultados" y apuntó directamente al titular de Suteba, Roberto Baradel, por "meter la política en las aulas". En declaraciones radiales, defendió la cláusula gatillo para actualizar el incremento salarial en el caso de que se dispare la inflación, por lo que concluyó que "el gobierno no ofrece 18 por ciento, ofrece lo que dé la inflación". Lacunza apuntó que "a pesar del paro de ayer estamos procurando que haya una solución negociada, de diálogo y de consenso", pero cuestionó que "para el que tiene vocación de diálogo, el paro es una medida de última instancia, no el primer recurso". En cuanto a la propuesta de incremento, sostuvo que es en cuatro cuotas "porque la inflación no es toda de una, va ocurriendo a lo largo del año". Además, negó que haya casi diez puntos de pérdida de poder adquisitivo arrastrada de las paritarias del año pasado, tal como denunciaron los gremios, al afirmar que "en 2016, la inflación de Buenos Aires fue 36,6 por ciento y el aumento fue de 34.6 por ciento". Al igual que otros ministros bonaerenses, Lacunza no descartó que la paritaria se cierre por decreto, pero destacó que "no es esta instancia" en la que eso va a suceder.