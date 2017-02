El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, confirmó hoy que el gobierno analiza cerrar "por decreto" la paritaria docente, a la vez que advirtió que si los gremios mantienen el paro de 48 horas para el inicio del ciclo lectivo van a dictar la conciliación obligatoria. No obstante, remarcó que desde la administración de María Eugenia Vidal van "a poner el cuero hasta último momento" para "seguir negociando" con los sindicatos que representan a los maestros. En línea con otros pares del gabinete, Villegas aseguró que detrás del anuncio de paro para el 6 y 7 de marzo, en rechazo a la decisión del gobierno nacional de no llamar a la paritaria docente en todo el país, "hay una intencionalidad política evidente" que "responde a diferentes sectores dispersos de la política que están intentando formar de alguna manera un claro empujón al gobierno a tomar medidas".



En diálogo con radio La Red, el funcionario vinculó a esta maniobra "política" al titular de Suteba, Roberto Baradel, a quien apuntó por tener "una clara afinidad y una definición política con el kirchnerismo". "Nosotros ayer estábamos en una reunión técnica, explicando en detalle nuestra propuesta, escuchando reclamos puntuales de los representantes gremiales, tratando de conciliar posiciones específicas sobre aspectos técnicos y en el medio Ctera rompió el diálogo faltando diez días para empezar las clases", cuestionó el ministro. Ayer, el gobierno bonaerense reiteró su propuesta de 18 por ciento de incremento salarial en cuotas.

A pesar del anuncio de paro, aseguró que van "a poner el cuero hasta último momento" para "seguir negociando", a pesar de que "todo principio de sana y lógica negociación de buena fe dice que cuando tengo una medida de fuerza no negocio". En este sentido, Villegas remató que "la educación y los chicos son más importante que Baradel y que el kirchnerismo", por lo que insistió en que van a "poner el mejor esfuerzo para en la provincia de Buenos Aires avanzar en algún tipo de acuerdo". En cuanto al anuncio de huelga de 48 horas, sostuvo que van a "tener que constatar la medida y si el lunes (6 de marzo) no empiezan las clases vamos a dictar la conciliación obligatoria", a la vez que enfatizó que "obviamente en el camino está el decreto". Villegas negó que el aumento de 18 por ciento signifique una primera cuota de 250 pesos de incremento para los maestros, al asegurar que esa cuota "será de 500 pesos", por lo que apuntó contra el Frente Gremial Docente, a quien acusó de "salir a desinformar a sus docentes" para generar "una situación política". Sobre el reclamo de los gremios para que el Gobierno llame a paritaria nacional docente, sostuvo que "las que negociamos sueldos somos las provincias, las que pagamos somos las provincias y los docentes tienen sus problemas en las provincias, así que el paro responde a una intencionalidad política evidente". "Esto responde a diferentes sectores dispersos de la política que están intentando formar de alguna manera un claro empujón al gobierno a tomar medidas o a condicionar las medidas que el gobierno tiene que tomar", agregó. En este sentido también puntualizó que "en el caso de Baradel, nadie puede tener dudas que Roberto tiene una clara afinidad y una definición políticas con el kirchnerismo". Además, repasó que el titular de Suteba "fue el hombre que le hizo 17 días de paro a (el ex gobernador bonaerense) Daniel Scioli cuando Scioli tuvo alguna definición de ciertas diferencias políticas respecto al gobierno central y le hizo cero paro cuando fue candidato del kirchnerismo".