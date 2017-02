Madrid - El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, aseguró hoy que Argentina "sentó las bases para en breve desplegar todo su potencial" al entregar el Premio Nueva Economía al presidente Mauricio Macri, en una ceremonia en el Teatro Real de Madrid, con motivo de su visita de Estado a España. "La herencia recibida por el presidente Macri no ha sido fácil, pero con la franqueza como divisa ha sabido convencer a sus conciudadanos de lo ineludible de las reformas y de la reinserción de Argentina en la economía internacional", dijo Rajoy durante su discurso ante un auditorio que colmó el imponente teatro de ópera de la capital española. Macri "ha sabido transmitir que sin esfuerzo, sin libertad de empresa, sin seguridad jurídica pero también sin equidad no hay crecimiento económico sostenible", añadió. "Esta es una receta probable, la única que al día de hoy sabemos que funciona por mucho que algunos a ambos lados del Atlántico persistan en negar la evidencia. El año pasado no estuvo exento de sacrificios para los argentinos, pero estoy convencido de que se sentaron las bases para que en breve Argentina pueda desplegar su enorme potencial", remarcó. Además, el líder conservador reiteró ante Macri el compromiso de España de impulsar junto con el gobierno argentino el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y de apoyar el ingreso de Argentina en la OCDE. Tras recibir el premio de manos del presidente del gobierno español, Macri agradeció esta nueva demostración de afecto por parte del pueblo español. "Las imágenes que hemos vivido transcendieron a la Argentina y se viven con enorme alegría", sostuvo.

"Todos saben que tuvimos muchos avatares, momentos que desembocaron en una grave crisis, en 2001, y luego un proceso conflictivo", recordó. Sin embargo, aseguró que ahora "los argentinos sentimos que hemos madurado, corregido nuestros errores, y queremos vivir con más armonía y recuperando el diálogo, no solo entre nosotros sino con el mundo". "Queremos ir removiendo conflictos, situaciones desafortunadas, como las que también vivimos con nuestros hermanos de España, y desarrollarnos, para incluir a los argentinos que se encuentran en situación de pobreza, y entendemos que eso se logra participando de la globalización", completó. Macri volvió a invitar a las empresas españolas a profundizar sus inversiones en el país para que de eso modo lo ayuden a reducir la pobreza. "De la crisis que les tocó vivir a ustedes hicieron una gran oportunidad. Argentina ahora se abrió al mundo y se animó a decir 'queremos conquistar al mundo con nuestro talento'", añadió. El Premio Nueva Economía Fórum 2017 se otorga al país en la persona de su Presidente como "expresión del agradecimiento de la sociedad española al pueblo de Argentina por los lazos históricos y la profunda amistad y la cooperación con España, además de por construir esencialmente a la construcción de la Comunidad Iberoamericana". "Al mismo tiempo, se expresa el profundo reconocimiento a S.E el Presidente de la República, por su liderazgo político, su inteligente estrategia y sus esfuerzos por devolver a Argentina a la senda del progreso económico y la cohesión social, así como por recuperar y reforzar las relaciones económicas y políticas entre nuestros países", explica el acta del jurado. El galardón, que se concede desde 2003, reconoce a instituciones o personas distinguidas por su labor en pro del desarrollo y la cohesión social. Entre los últimos premiados figuran el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (2016); el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker (2015); Angle Gurría, secretario general de la OCDE; y Ban Ki-moon, ex secretario general de la ONU (2014). Nueva Economía Fórum es una organización privada, no partidista, que promueve el debate político, económico y social, y es una referencia para la dirigencia política española y del mundo empresarial. La presidenta del Congreso de los Diputados español, Ana Pastor, fue la encargada de presentar a Macri en la ceremonia, destacando el compromiso del mandatario argentino de impulsar un "crecimiento con inclusión". A pesar de la solemnidad que impuso el escenario, en la ceremonia no faltaron bromas sobre fútbol. Macri tan pronto recibió su premio dijo que las palabras de Ana Pastor habían sido impecables salvo que "Boca es el equipo más popular e importante de América Latina", y "no uno de los", puntualizó, haciendo un guiño a la selecta audiencia. Y Rajoy se sumó al juego diciendo que "a juzgar por lo que estamos viendo, los éxitos que el presidente ha tenido al frente de Boca Juniors también los va a tener al frente de su país". Del acto participó la delegación argentina al completo, incluidos ministros, secretarios, y empresarios que acompañan al mandatario en su último día de visita oficial a España.