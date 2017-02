La vicepresidenta Gabriela Michetti consideró esta noche que el Gobierno “tiene que poner más transparencia y control para no romper la confianza de la gente”, y admitió que el acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino SA “fue un error grave que se dejó pasar”. “Tenemos que poner más transparencia y control para no romper la confianza de la gente porque nosotros vinimos a terminar con los conflictos de intereses y la corrupción. El tema del Correo fue un error grave que dejamos pasar, no lo vimos venir”, señaló Michetti en declaraciones al canal de noticias TN. Actualmente en ejercicio de la presidencia mientras el jefe de Estado, Mauricio Macri, se encuentra de visita en España, Michetti reconoció que tras las repercusiones del caso del Correo, el oficialismo vivió dos semanas “duras, pero positivas". “Fueron semanas sacudidoras, duras, pero debemos tener en cuenta que desde que asumimos vivimos en un constante estado de dificultad. Entendimos que hay cosas que debemos revisar y por eso el saldo terminó siendo positivo”, apuntó. La vicepresidenta consideró que el Gobierno debe elaborar un protocolo para que sus funcionarios sepan cómo deben actuar ante los conflictos de intereses entre lo privado y lo público. “Debimos crear un protocolo para saber cómo actuar ante los conflictos de intereses, en eso cometimos un error. Pero no hubo corrupción en el tema del Correo. Tenemos que minimizar estas equivocaciones”, sostuvo Michetti. Asimismo, la dirigente del PRO aseguró que el presidente “no conocía” el tema del acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino SA, una empresa que pertenece al grupo Socma, de la familia del presidente. "Macri es una persona muy sincera, y eso es raro para la política. Participé en un montón de reuniones del equipo de trabajo y puedo asegurar que ese tema nunca apareció. El presidente está comprometido en cambiar la realidad de la gente”, enfatizó Michetti. Por último, la vicepresidenta consideró que la economía comenzará a mejorar este año, pero remarcó que la administración de Macri recibió un “Estado devastado”. “Hay signos de recuperación que comienzan a verse en la economía y creo que con el correr de los meses vamos a estar un poco mejor. Heredamos un Estado devastado, pero decimos la verdad. Nunca le contamos a la gente que teníamos menos pobres que en Alemania”, subrayó.