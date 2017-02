Alario decidió quedarse en River

El delantero santafesino Lucas Alario continuará jugando en River Plate y le dirá no al millonario ofrecimiento que le formularon para transferirlo al fútbol chino de primera división. Una fuente cercana a la entidad de Núñez confió que "fue clave la charla que mantuvo con la familia" para permanecer ligado al equipo que conduce el DT Marcelo Gallardo.



Es que, desde el entorno del jugador, le habrían aconsejado "quedarse en la Argentina", en virtud de que una eventual salida hacia China sería "desaparecer del mapa" futbolístico, más allá de que el DT del seleccionado argentino, Edgardo Bauza, ya había asegurado que seguiría observando sus rendimientos.



Según distintas versiones periodísticas, una entidad de la Super Liga de China (cuyo nombre no fue revelado) estaría dispuesta a abonar la cláusula de rescisión del contrato del atacante (ex Colón de Santa Fe), estimada en 18 millones de dólares.



Sin embargo, Alario, de 24 años, habría optado por decirle no a la propuesta del fútbol chino y seguirá vinculado a la institución de Núñez. Mañana lo hará oficial a través de un comunicado por la página oficial de la entidad.