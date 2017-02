Funes de Rioja dijo que en España hay mucho interés por invertir en infraestructura

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, afirmó que la Argentina y España "están relanzando sus relaciones", y aseguró que el interés de los inversores españoles está claramente volcado hacia "obras de infraestructura". "Hay una gran expectativa, estamos ante un relanzamiento de las relaciones entre Argentina y España que es muy importante; se ve un gran interés de las empresas españolas de tener presencia en inversiones dirigidas principalmente a la infraestructura", señaló Funes de Rioja. El dirigente industrial forma parte de la comitiva de la UIA (junto con el titular de la entidad, Adrián Kaufmann, y el empresario Luis Betnazza) que acompaña al presidente Mauricio Macri en su visita oficial a España. "Vemos dos o tres cosas para resaltar de estas reuniones políticas y empresariales en España. Primero, hay credibilidad y expectativas. Credibilidad respecto a reglas de juego e iniciativa privada, que han caracterizado a esta nueva gestión en Argentina. Y grandes expectativas sobre las posibilidades que tiene la Argentina una vez superada esta transición de reacomodamiento hacia una economía normal", aseguró Funes de Rioja. En este sentido, consideró fundamental que "realmente se puedan resolver no sólo las asimetrías económicas, sino fundamentalmente las sociales". Funes de Rioja también se refirió a las prioridades que manifiestan los empresarios españoles en materia de inversiones: "Vemos interés por invertir en sectores que para nosotros son críticos como infraestructura, comunicaciones y después vienen los intereses específicos sectoriales, que los discutiremos durante las reuniones previstas para esta tarde". En cuanto a las inquietudes que transmiten los inversores sobre la situación en la Argentina, manifestó: ¨son las mismas que tenemos nosotros, y me refiero a las reformas de segunda generación que tienen que ver con lo fiscal y lo logístico". Funes de Rioja dijo que en el país "hay una transición que no es fácil, y se complicó más con la crisis brasileña y un contexto internacional cada días más incierto". "Era imposible no prever algún tipo de dificultades cualquiera fuera el Gobierno que tome las riendas en el país. Había asimetrías y distorsiones que se debían reencauzar. El mejor ejemplo de una transición compleja es España, que después de la crisis del 2008-2009 ahora está creciendo al 3%", concluyó el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina.