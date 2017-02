23.02.2017 | El ex jefe de Gabinete entre 2011 y 2013 hizo un autocrítica sobre el gobierno de Cristina: dijo "no le dimos relevancia a las críticas" y agregó "creímos que eran algunos malintencionados que querían perjudicar al gobierno".

El senador del Frente para la Victoria (FpV) Juan Manuel Abal Medina, dijo que durante los últimos años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno "fue perdiendo capacidad de diálogo con la gente, se fue cerrando". "En mi caso, como en otros, creíamos que la crítica no era cierta" explicó el senador en diálogo con Radio Con Vos y agregó "uno sentía que todo era una construcción y nada era real". Abal Medina se refirió también al nombramiento de César Milani como Jefe de las Fuerzas Armadas "Creo que no pudimos, no supimos o no escuchamos las voces que en ese momento nos señalaban lo que después fue tomando cuerpo contundentemente y que terminó con su detención" sostuvo. El ex jefe de Gabinete entre 2011 y 2013 hizo un autocrítica sobre los últimos años en los que el kirchnerismo fue gobierno y dijo "no le dimos relevancia a las críticas" y agregó "creímos que eran algunos malintencionados que querían perjudicar al gobierno". En ese marco, rechazó la idea de obediencia y enfatizó que "no era una sola persona la que decidía y el resto acataba, yo discutí con Cristina varias veces, estos errores fueron colectivos y no de una persona" concluyó.