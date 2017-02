Reunión clave en las paritarias docentes

La negociación salarial docente en la provincia de Buenos Aires tendrá un día clave para definir si comienzan o no las clases el 6 de marzo. Por la tarde se reunirán por primera vez varios funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal con los secretarios generales de los gremios que representan a los maestros. La propuesta que explicarán en detalle ante los sindicatos los ministros Hernán Lacunza (Economía), Alejandro Finnochiaro (Educación) y Marcelo Villegas (Trabajo) ya fue adelantada en una reunión técnica que se realizó el 6 de febrero y que contempla un piso de 18% a abonarse en cuatro cuotas de 4,5% y cláusula gatillo de revisión trimestral para indexar con la inflación de 2017. Los sindicatos no ven con malos ojos un esquema que les garantice igualar -en el peor escenario- la curva de los precios, pero exigen una compensación por la inflación de 2016. En la administración bonaerense no están de acuerdo con este análisis. Esta semana, el ministro Lacunza le mostró a sus colaboradores planillas rigurosamente elaboradas que muestran que en el global del 2016 los maestros ganaron un 2% con respecto a la inflación. Para ello calculó un indicador en base a las canastas de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y San Luis que -ponderada- arrojó una pauta cercana al 36% para todo el 2016. La incorporación de esos tres índices alternativos a los del Indec tiene un argumento: el organismo oficial de estadística volvió a medir la variación de los precios desde mayo y por tanto las autoridades no tiene aún un dato interanual confiable. La incorporación de la inflación de San Luis y de Córdoba se aproximan a las canastas de consumo que se registran en el interior de la provincia, justifican en La Plata. Sin embargo, los gremialistas parten de una inflación en 2016 de 45%, la cual no se verificó en ninguna de las mediciones alternativas: Congreso, CET-CGT, Gobierno de la Ciudad. De ahí que consensuar el punto de partida de la negociación para luego agregar los dos restantes componentes se perfila como en punto de discusión. El salario de entrada es de $9.800 para un cargo de 4 horas, representa el 1% de los docentes; el promedio de bolsillo, aseguran en la gobernación es de $19.200, con extremos de más de 50.000 pesos Según datos oficiales, el promedio de los salarios que se liquidan todos los meses a los casi 280 mil docentes de gestión pública es de 19.200 pesos. El salario inicial para una jornada simple de 4 horas de un maestro que recién inicia la carrera es de 9.800 pesos. Y hay inspectores que llegan a percibir hasta $50 mil de bolsillo.