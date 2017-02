Madrid- El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, respaldó la política económica del presidente Mauricio Macri y lo exhortó a no cambiar el rumbo al señalar que "todo el mundo percibe que se están dando pasos en la buena dirección". "El desafío para la Argentina es muy similar al que teníamos nosotros cuando llegamos al gobierno. Se trata de tener las cuentas públicas cada vez más ordenadas, de hacer reformas, de tomar decisiones que acaben beneficiando a los ciudadanos", sostuvo Rajoy en conferencia de prensa junto al presidente Macri en el Palacio de La Moncloa en Madrid. Rajoy señaló que "la primera etapa siempre es de una enorme complejidad porque las decisiones no producen efecto en 24 horas, sino por el contrario llevan su tiempo". En ese sentido, recordó que él llegó al gobierno a final de 2011, y 2012 y 2013 "fueron malos, siguió aumentando el desempleo, tuvimos crecimiento negativo, pero ya en 2014 como consecuencia de las reformas todo cambió". Y, refiriéndose después a la Argentina apuntó: "Todo el mundo percibe, en España y en Europa, que se están dando pasos en la buena dirección y estoy convencido que eso redundará, y ya está redundando, no sólo en el crédito exterior sino también en el futuro en las mejoras concretas para la gente". Por lo tanto, el líder del conservador Partido Popular (PP) remarcó que "no ve otro desafío que perseverar en las decisiones, aunque a veces son las más difíciles, porque al final benefician a la gente". Ante estas palabras, que suponen todo un espaldarazo a su política económica, Macri garantizó que seguirá dando señales concretas para generar confianza tanto de cara a los argentinos como hacia los inversores extranjeros. Al ser preguntado en la conferencia de prensa sobre los desafíos pendientes de Argentina, el Presidente apeló al peso de la herencia recibida y sostuvo que "falta mucho, pero también es importante mirar un segundo atrás y ver lo que hemos logrado en 14 meses". Sin embargo, garantizó que hacia adelante su gobierno seguirá comprometido con "un tema central que es el principal desafío" y que es "seguir generando confianza, en base no solo nuestro discurso sino con actos". Según Macri, "lo importante es que cada cosa que hagamos refuerce el aprendizaje". "Hemos decidido este cambio, no por decisión de este Presidente, sino porque expresa algo que decidieron los argentinos", remarcó, para volver a recordar que los argentinos optaron por un camino que implica "una mayor armonía, diálogo entre nosotros, y lo mismo con el mundo". "Para progresar es mucho mejor si estamos integrados y eso es lo que estamos haciendo", completó. En la introducción de la conferencia de prensa, luego de mantener una reunión bilateral con Rajoy, en la que se firmó un plan de Acción para relanzar la asociación estratégica entre ambos países, Macri invitó a los inversores españoles a "desarrollar todas las capacidades que tienen en conjunto con los argentinos", Por su parte, Rajoy destacó la "ambiciosa política reformista" del mandatario argentino, y resaltó que "tras unos años difíciles" las relaciones bilaterales "han recobrado su tradicional vigor" lo que tendrá un "efecto muy positivo" sobre las inversiones de las empresas españolas en el país. Asimismo, reiteró el compromiso de España con Argentina para juntos seguir impulsando un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). "Sería positivo un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur" , señaló, y luego agregó que "la historia demuestra que abrirse al exterior, abrir las relaciones comerciales, siempre redunda en beneficio de las personas". Antes de la reunión con Rajoy, Macri mantuvo un desayuno de trabajo en el Palacio de El Pardo con los CEO de grandes empresas y participó junto a los reyes de España de la inauguración oficial de la 36 edición de la feria internacional de arte contemporáneo ARCOMadrid, que tiene este año a la Argentina como país protagonista.