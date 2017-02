Lifschitz descartó un acuerdo electoral con Massa

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, descartó un acuerdo electoral con el espacio político que lidera el diputado nacional Sergio Massa, y aseguró que el Frente Progresista "priorizará un armado local" para las elecciones de octubre. "Es un tanto prematuro pensar en definiciones electorales, sobre todo porque estamos muy ocupados en la gestión, pero desde el Frente Progresista queremos darle prioridad a los armados locales. Los espacios que conducen Sergio Massa (Frente Renovador) y Margarita Stolbizer (GEN) no tienen peso en Santa Fe y por ahora queremos poner el acento en nuestra provincia", señaló Lifschitz. El gobernador aventuró además que "la mayor parte" del radicalismo provincial continuará ligado al Partido Socialista en la alianza política que gobierna hoy el distrito. Sobre las legislativas de este año, el dirigente del socialismo santafesino evaluó que en las elecciones habrá "una primacía de los temas locales" en cada provincia. "Son elecciones en las que no se ve un ganador claro porque habrá primacía de los temas locales en casi todos los distritos. Salvo en la provincia de Buenos Aires, donde puede haber una nacionalización de las candidaturas", opinó. El gobernador se refirió al fallo de la Corte Suprema que ordena a la Nación pagarle a Santa Fe una deuda que mantiene con la provincia, y aseguró que "esos fondos son necesarios para la puesta en marcha de obras de infraestructura". "Tenemos un fallo favorable de la Corte y esperamos cobrar la deuda que Nación tiene con nuestra provincia. Tuvimos buena predisposición de parte del Gobierno, pero los plazos se están agotando. La salida de (Alfonso) Prat Gay del ministerio de Hacienda complicó un poco las negociaciones. En los próximos días tendremos una reunión con (Nicolás) Dujovne para ver cómo se define el tema", adelantó.

Lifschitz reconoció que la quita de retenciones constituyó "un muy buen incentivo" para el sector agropecuario, que tiene una influencia vital en la economía santafesina, pero reclamó la implementación de "políticas más activas" de parte del Poder Ejecutivo hacia el campo. "La baja de retenciones fue un muy buen impulso para el agro, sobre todo para la soja, el maíz y el trigo, pero se necesitan políticas más activas por parte del Gobierno nacional que protejan a los pequeños productores con seguros, créditos y medidas que orienten la rotación de los cultivos. Es más importante todo eso que el tema del tipo de cambio", observó. En cuento al rumbo del gobierno que preside Mauricio Macri, Lifschitz afirmó que las primeras medidas económicas "estuvieron bien orientadas", pero que faltan en esta etapa "medidas destinadas a proteger el desarrollo y el empleo". La salida del cepo cambiario y la vuelta al mercado financiero fueron medidas que tuvieron consenso y eran esperadas. Pero el Gobierno apuesta mucho a la inversión extranjera y hace falta mucho más. Hay determinados sectores de la economía que hay que proteger para cuidar el empleo y la producción", reclamó. En ese sentido, estimó que tras los aumentos en las tarifas y las negociaciones paritarias, resultará "difícil" que se cumpla la meta del 17 por ciento de inflación para 2017. Sobre la decisión del Gobierno de dejar sin efecto la paritaria nacional docente, Lisfchitz reconoció que esa medida "le quitó un piso" en la negociación con los docentes de su provincia. "Se trata de una decisión que nos genera una complicación porque nos dejó sin un piso, pero de todos formas creo que podemos llegar a un acuerdo con los gremios para que las clases empiecen a término en la provincia", subrayó. La seguridad en las ciudades de Rosario y Santa Fe capital se convirtió en una cuestión medular para los últimos gobiernos de la provincia, y el titular del Ejecutivo santafesino aseguró que "hubo mejoras" en los últimos meses en base al "trabajo en conjunto" que se realizó con la cartera que encabeza Patricia Bullrich. "Al principio tuvimos algunas diferencias con Bullrich, pero supimos encarrilar la relación después de una reunión que tuvimos en agosto pasado. Nos orientamos más al trabajo de la investigación y la inteligencia sobre las bandas criminales y logramos desbaratar entre las dos administraciones varias organizaciones delictivas", aseguró. Y al respecto, apuntó: "Estamos mejor en materia de seguridad, redujimos los robos y los asesinatos, pero aún nos falta para estar bien. Digamos que pasamos de tener una fiebre de 40 grados a una de 39, pero se mejoró". En torno al acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino, consideró que "se cometieron errores casi infantiles en el manejo de un tema muy sensible y esto revela cierta ingenuidad. Es una cuestión muy cercana al Presidente que debió haberse manejado de otra manera. Los que estamos en la función pública sabemos que se deben extremar los controles. El acuerdo debió ser auditado de otro manera. Creo que habrá algún impacto en la imagen del Presidente. Es un costo que se deberá pagar", fundamentó.