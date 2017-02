El gobierno bonaerense y los docentes retornan la paritaria

El gobierno bonaerense y los representantes del Frente Gremial Docente (AMET, FEB, Sadop, Suteba y UDA) mantendrán mañana en La Plata una reunión paritaria en la que intentarán llegar a un acuerdo que posibilite el inicio de clases el 6 de marzo próximo. El encuentro se realizará poco después de que la Justicia autorizara al Poder Ejecutivo provincial a descontar los días de paro a los docentes. El encuentro entre los ministros Hernán Lacunza ( Economía), Marcelo Villegas (Trabajo), el Director General de Escuelas, Alejandro Finocchiaro y los gremialistas se realizará a partir de las 15 en la sede del Ministerio de Economía, en la Plata. En el primer encuentro de la Comisión Técnica Salarial, realizado el lunes 6 de febrero, el gobierno le ofreció a los gremios docentes un aumento del 18% anual, a abonarse en cuatro cuotas del 4,5% y atadas, cada una, al índice de inflación del Indec, que los representantes sindicales rechazaron por considerarla "insuficiente". "Si ofrecen lo mismo que el 6 de febrero, sería infantilismo político", manifestó María Laura Torre, secretaria gremial del Suteba. El Gobierno propondrá un incremento salarial anual con un piso del 18% en cuatro tramos (enero, abril, julio y octubre), con una cláusula de ajuste "gatillo" por la que al inicio de cada trimestre se da un aumento del 4,5% con respecto al salario de diciembre de 2016, según informaron fuentes oficiales. Si al comenzar el siguiente trimestre se observara que esa suba fue insuficiente porque la inflación acumulada fue mayor, se ajustará retroactivamente ese desfasaje, con el fin de mantener el poder adquisitivo del salario docente. Las fuentes dijeron que el Gobierno realizará otras propuestas que incluirán , entre otros tópicos, el pase al salario básico de sumas no remunerativas. En la administración bonaerense confían que la composición del salario docente les permitirá considerar variables que mejoren el impacto en el bolsillo de los trabajadores, como pasar al salario sumas hasta hoy no remunerativas o establecer aumentos en el ítem antigüedad. Si al comenzar el siguiente trimestre se observara que esa suba fue insuficiente porque la inflación acumulada fue mayor, se ajustará retroactivamente ese desfasaje, con el fin de mantener el poder adquisitivo del salario docente, dijeron. Hoy, previo a la paritaria, los referentes de todos los sindicatos docentes se reunieron en La Plata y ratificaron que pedirán un aumento del 35 por ciento, debido a que consideran que perdieron 10 puntos de poder adquisitivo del año pasado. El titular del Suteba, Roberto Baradel, explicó que “tenemos una posición unificada y la vamos a sostener” y estimó que aún dan los tiempos para que se inicie el ciclo lectivo el 6 de marzo “si el gobierno reconoce la pérdida del poder adquisitivo y toma una proyección inflacionaria más real para este año”. En la misma sintonía se pronunció la titular del FEB, Mirta Petrocini quien reclamó que ningún docente “puede estar por debajo de la línea de pobreza”. “Los docentes decimos basta porque se vuelven a repetir los escenarios de conflicto. Aparentemente nada ha cambiado y estamos en la misma situación”, concluyó. En tanto, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo autorizó al gobierno bonaerense a descontar los días de paro a los docentes al revocar una resolución del juez Luis Arias, que prohibía esa medida. Con la firma de los jueces Juan De Santis, Claudia Milanta y Gustavo Spacarotel, la Cámara autorizó al gobierno de María Eugenia Vidal a descontar los días no trabajados, en vísperas de una nueva reunión entre funcionarios y docentes bonaerenses para destrabar la paritaria, a sólo cinco días hábiles del inicio de clases. El año pasado, como consecuencia de que el gobierno provincial comenzó a descontar a los trabajadores auxiliares de la Educación que estaban afiliados a la CTA Autónoma los días no trabajados por medidas de fuerza, el juez Arias ordenó al Ejecutivo provincial devolver el importe descontado. La administración provincial apeló la medida ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, que dio lugar al planteo y revocó el fallo de primera instancia.