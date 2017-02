Aguad dijo que su renuncia está a disposición del Presidente

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aseguró hoy que su renuncia "está enteramente a disposición del Presidente", aunque aclaró que es una posibilidad en la que no pensó porque su cartera está buscando los caminos más transparentes para solucionar el conflicto por la deuda de la empresa Correo Argentino SA con el Estado. "Mi renuncia está enteramente a disposición del Presidente", aseveró el ministro en declaraciones a Radio Con Vos. No obstante, advirtió que no analiza presentar su dimisión. "No lo pensé, porque el Presidente me dijo que busquemos mecanismos para que esto sea más transparente, y es lo que estamos haciendo", afirmó. "Debí haber previsto que no bastaba con lo que hicimos, que hacía falta más por esta sospecha del conflicto de intereses. Y debí haber previsto que esto iba a ser usado políticamente", agregó Aguad al responder una consulta sobre si hizo alguna autocrítica sobre la actuación del Ministerio de Comunicaciones en el caso. Aguad agregó que "hay un hecho que prueba la buena fe con la que estamos actuando", y precisó: "Estamos tratando de evitar que la empresa cobre un juicio que a valores actuales son casi 7.000 millones de pesos. Hemos interpuesto una acción para que la causa quede prescripta. Eso habla de la buena fe con la que estamos trabajando". El funcionario destacó así el pedido de caducidad de la demanda de la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima contra el Estado Nacional por 2.300 millones de pesos, que el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, presentó en la Justicia el lunes. "Tampoco sabe el Presidente que hicimos esta acción", subrayó Aguad. El ministro destacó que se "podría haber hecho el pavo", y actuar como "hacía (Julio) De Vido: simulacros de audiencias en las que el Correo hacía una propuesta, el Gobierno decía 'No acepto', y a los seis meses hacían otra. Con eso, en dos años se licuaba la deuda". El ministro también se refirió a su presentación de ayer en el Congreso y, concretamente, a la posibilidad de que el Presidente estuviera al tanto del acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino SA, como denunciaron legisladores opositores. "Conmigo no habló nunca, pero pudo haber sabido, yo no estoy en la cabeza del Presidente. Que existe una posibilidad de que supiera, la verdad que no conozco. Eso de la probabilidad pongámoslo como una anécdota. Fue frente a la insistencia (de los integrantes de la comisión de Comunicaciones) y lo único que dije es que, si sabe, no tengo idea", explicó. El funcionario afirmó que tampoco habló del acuerdo con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien en una conferencia de prensa junto al ministro había señalado que Aguad le había comentado algo "al pasar". "A Marcos, mucho antes del acuerdo, supongamos en el mes de marzo del año pasado, le comenté que estábamos viendo todos los temas pendientes del Ministerio. Pero nunca más hablé del tema con Marcos. Cuando el acuerdo se selló, jamás se lo dije a Marcos", explicó el ministro.