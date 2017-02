Alario sobre la oferta de un club chino: “No tomé la decisión final, la estoy evaluando”

El delantero de River Plate Lucas Alario informó que "todavía" no tomó la decisión de aceptar o rechazar la multimillonaria oferta que recibió para irse a un club chino que pagaría su cláusula de rescisión, que es de 18 millones de euros. "A mi representante le ha llegado una oferta y todavía no hemos tomado la decisión. Escuché bastante a mi papá, que habló en los medios. Su consejo es que me quede. Hoy llega a Buenos Aires y lo hablaré con él y con mi representante. Estoy feliz acá, River me ha dado muchas cosas. Pero es una oferta, y si es beneficioso para River y para mí, se hará, y si no, no se hará", manifestó el atacante en una entrevista con TyC Sports. De todos modos, anunció que definirá si se queda en el millonario "entre hoy y mañana", tras reunirse con su familia y su representante.



"Entre hoy y mañana me juntaré con mi familia, que es un tema personal, y con mi representante, y tomaré la mejor decisión", indicó. Alario dejó en claro que el único aspecto que lo podría seducir del ofrecimiento es el económico.

"El fútbol chino no es de los más vistos y muchos van por el lado económico, y no está mal. Tiene muchas cosas en contra y no tiene nada que ver con nuestro país", reconoció. Además, admitió que las declaraciones de Edgardo Bauza, entrenador del seleccionado argentino, quien no vería con buenos ojos el pase de "Pipa" a una liga menor, "en la balanza van a pesar, y mucho". En principio, la imagen que dejó Alario es que los hinchas de River se pueden ilusionar con seguir disfrutando de sus goles, y el jugador confía en que si sigue haciendo "las cosas bien", "posibilidades va a tener" para pasar a un club grande de Europa. Por otro lado, Marcelo Gallardo ensayó fútbol de cara al partido amistoso que jugará el próximo viernes en Mendoza frente a Independiente Rivadavia. El equipo titular formó con: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas, Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora y Sebastián Driussi. Para los suplentes jugaron Luciano Lollo y Marcelo Larrondo, quienes se siguen poniendo a puntos tras sus respectivas lesiones.