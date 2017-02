El viceintendente de la localidad correntina de Itatí, Fabio Aquino, sostuvo que a su hermano, detenido por tener 500 kilos de marihuana, "no le entra bala", a pesar de que su familia trataba de ayudarlo para que no se vinculara con el delito narco. "Me separé de mi mujer por este tema, se pone mal por mi hijo. Me sacaron en las noticias a nivel nacional. Todo esto me trajo problemas", relató Aquino, quien dijo que está analizando renunciar a su cargo. De esta manera, el funcionario se refirió al caso de su hermano Hernán, de 21 años, quien junto a Vanesa Sosa, hermana de la concejal de Itatí Marcelina Sosa, fueron sorprendidos por la Prefectura Naval con más de 500 kilos de marihuana.



"Nosotros, los hermanos, la mamá, el papá, tratamos de ayudarlo, hablarle, pero como decimos acá los correntinos: no le entra bala al pendejo", enfatizó Aquino en diálogo con radio Sudamericana. El viceintendente admitió que está pensando en presentar su renuncia al manifestar: "Posiblemente lo haga". "Estoy pasando por un mal momento. Yo no tengo nada que esconder", subrayó Aquino, quien sostuvo que la problemática de la droga "está en todo el país", no sólo en Itatí. Aquino contó que llegó al cargo de funcionario por el Frente para la Victoria, pero luego renunció a ese partido, porque le "hicieron una mala jugada". Detalló que "institucionalmente se lleva bien" con el intendente Natividad "Roger" Terán, pero admitió que el jefe comunal se "alejó" de él después de asumir la Intendencia. Luego agregó: "Yo no tengo nada que ver con mi hermano", en referencia al tráfico de estupefacientes. En los últimos días en Itatí se conocieron casos de narcotráfico en los que estuvieron involucrados familiares y funcionarios de la Intendencia. La semana pasada había sido apresada Mariela Terán (hija del intendente) junto a su pareja, Ricardo Piris, acusada de integrar una banda de narcotraficantes. Las investigaciones judiciales también apuntan al empleado municipal Luis "el Gordo" Saucedo, a quien le descubrieron más de 20 autos de alta gama y cuenta con pedido de captura internacional.