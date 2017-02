Los médicos nucleados en la Cicop comenzaron a la medianoche una nueva medida de fuerza en los 80 hospitales de todo el distrito en reclamo de una nueva convocatoria a paritarias y cumplimiento de lo acordado con el gobierno. “Vengo recibiendo información de muchos hospitales del conurbano y la respuesta es de una adhesión total”, dijo Fernando Corsiglia, presidente de Cicop, quien agregó que “hay pacientes esperando en pasillos porque no hay atención en los consultorios, sólo en guardias”.



El paro de los profesionales de la salud de 80 hospitales públicos bonaerenses, más hospitales municipales y centros de salud, comenzó este miércoles a las cero horas y es en reclamo a la gobernadora María Eugenia Vidal de paritarias 2016 y 2017, aunque también por pedidos de acuerdos que según los médicos no "se han cumplido". Los 10.000 profesionales que componen el sindicato sostienen que esta medida conforma el cuarto paro de 2017 y el quinto del plan de lucha y que en este caso reiteran por “convocatoria, nueva propuesta y cumplimiento de cosas acordadas”.



“Es probable que cuando nos sentemos frente al gobierno tengamos que hacer toda una discusión, resolver 2016 y 2017 o deberíamos hacer una discusión por la totalidad”, agregó el dirigente.



Según Corsiglia, la actividad en los hospitales provinciales esta mañana era escasa y se limitaba a las guardias o emergencias, por lo que aseguró que la "adhesión era total", y remarcó que a diferencia de otras medidas, la de hoy está teniendo "mucha fuerza en los nosocomios del conurbano".



En cuanto a la respuesta de las autoridades provinciales, el dirigente dijo que "no hay ninguna declaración del gobierno, ni oficial ni extra oficial, ni diálogo con el gobierno en la últimas semanas".



"Nosotros ya tenemos una medida para el jueves próximo y nos encaminamos a parar el 6 y 7 de marzo llevando a cabo el primer paro de 48 horas de 2017, en una medida conjunta del sector de gremios estatales bonaerenses", recordó el representante sindical, quien agregó que “sin convocatoria, sin propuesta y sin respuesta nos encaminamos a estos paros“.



El actual plan de lucha que ya lleva cuatro medidas de fuerza comenzó con el paro del 21 de diciembre de 2016 "porque el gobierno no convocaba a paritarias, habiéndose comprometido a hacerlo para los primeros días de ese mes", dijo el titular de Cicop.



Luego hubo otro a principios de año, el 11 de enero, el primer paro a Vidal que le realizó un gremio en 2017, y luego los días 2 y 7 de febrero “porque la gobernadora no cerró la paritaria de salud del último trimestre de 2016, no cumplió algunos de los acuerdos anteriores y quiere imponer además un incremento de 18 por ciento para todo 2017 que, pasado en limpio, es en realidad un 11 por ciento, algo irrisorio, como la última oferta de aumento que nos hizo a fines del año pasado, de 98 pesos", afirmó Corsiglia.



La última reunión de Mesa Técnica fue el día 19 de enero cuando el gobierno aseguró que en una semana estarían llegando a los establecimientos la toma de posesión de 108 cargos interinos de los becarios de la Ley 10471.



"Cumplido un mes de aquella reunión, no tenemos registro de que haya llegado ni uno solo de ellos”, señaló Corsiglia.