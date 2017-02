El diputado nacional Juan Brügge afirmó que "no conformó" la exposición del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, al enfatizar que el funcionario "siguió los mismos relatos que venía desarrollando" y "no aportó mayor información". El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja cuestionó que Aguad "siguió insistiendo en que era el mejor acuerdo posible" y que "la empresa del Grupo Macri es insolvente". Luego de que ayer Aguad se presentó en el Congreso para responder por el acuerdo en el marco de una deuda que la empresa postal del Grupo Macri mantiene con el Estado, Brügge concluyó que "los pasos que se tendrían que haber dado a los fines de despejar cualquier duda de que el presidente (Mauricio Macri) tuviera interés en el tema, no se siguieron".



"No conformó la exposición", sentenció el diputado massista al ser consultado por la exposición del ministro de Comunicaciones y agregó que el funcionario "siguió los mismos relatos que venía desarrollando en los medios de comunicación y no aportó mayor información". En declaraciones a radio Provincia, puntualizó que Aguad "asumió la responsabilidad política de haber hecho el acuerdo", a la vez que "se comprometió a acompañar la información con documentación".

El legislador cordobés repasó que el funcionario reiteró ayer que "presume que el Presidente sabía" del acuerdo que se firmó en junio pasado y fue rechazado por la fiscal Gabriela Boquin, "pero siguió insistiendo en que él no se lo comunicó". En tanto, señaló que los integrantes de la comisión que preside "están terminando de definir un cronograma" de citaciones para tratar el tema". Y puntualizó que la siguiente convocada será la encargada de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, "para que diga si fue consultada por el ministro, previo a este acuerdo, atento al obvio conflicto de intereses; para que diga si hay alguna investigación en curso, y qué va a pasar de ahora en más". Además, reiteró que "existe la posibilidad de citarlo a Franco Macri, que era el titular responsable de la empresa Correo Argentino SA cuando entró en concurso preventivo".