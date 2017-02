Tragedia de Once: colocan los nombres de los muertos en las baldosas de la estación

A las 8.32, horario en el que el 22 de febrero de 2012 impactaba una formación del tren Sarmiento en la estación central de Once, se realizó un minuto de silencio en conmemoración de las víctimas y luego se leyeron cartas de usuarios habituales del tren.



"Estas cartas no sólo nos llenan de orgullo y esperanza de que en esta lucha no estamos solos y muchos van a seguir luchando junto a nosotros hasta que todos los responsables estén tras las rejas", indicó María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, uno de los pasajeros fallecidos.



En uno de los textos, un usuario del Sarmiento destacó el buen estado actual de los trenes y aseguró que "el costo fue tremendo, la vida de muchos de nuestros compañeros de viaje. Todos los pasajeros saben que lo que tienen es gracias a ellos".



Luego los familiares y amigos de las víctimas colocaron 52 plotters en baldosas del andén con los nombres de los fallecidos.



Este miércoles a las 19 tendrá lugar el acto principal en la estación de Once, en el que leerán un documento, como cierre de un día de homenajes.



La tragedia de Once dio lugar a un proceso judicial, en cuyo marco el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital condenó a 9 años de prisión a Claudio Cirigliano (titular de la concesionaria ferroviaria TBA), 8 años a Juan Pablo Schiavi (secretario de Transporte al momento del siniestro) y a 6 años a Ricardo Jaime, antecesor en el cargo, entre otras varias condenas.



Además en 2016 la Cámara Federal de Casación -ante la cual se apelaron las sentencias del TOF 2- confirmó que el ex ministro de Planificación Federal (del que dependía la cartera de Transporte) y actual diputado nacional, Julio De Vido, será juzgado por la tragedia ferroviaria por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 4.