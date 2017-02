21.02.2017 | El fiscal Federico Delgado abrió una investigación contra los tres. Busca tener mayores detalles de la conversación grabada en una escucha en la que se menciona al ex espía.

El fiscal federal Federico Delgado pidió que la ex presidente Cristina Kirchner y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli sean citados a declarar como testigos por sus dichos en una escucha telefónica en la que hacen referencia a que el ex jefe de inteligencia Antonio Stiuso pagó sobornos y tiene "carpetas"contra jueces y fiscales. Delgado abrió formalmente una investigación para determinar si Stiuso cometió esos delitos y si Cristina Kirchner y Parrilli omitieron hacer la denuncia contra el ex espía, informaron fuentes judiciales. La causa se inicia a partir de una de las escuchas judiciales entre los ex funcionarios en la causa en la que Parrrilli está procesado por encubrir la fuga de Ibar Esteban Pérez Corradi y en la tuvo su teléfono intervenido de julio a septiembre del año pasado. En ese expediente, el fiscal Guillermo Marijuán le pidió al juez Ariel Lijo que extraiga testimonio para investigar la escucha.