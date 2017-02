Una testigo complicó a Oyarbide en la causa por enriquecimiento ilícito

Una testigo que declaró ante el fiscal Jorge Di Lello complicó al ex juez Norberto Oyarbide, investigado por presunto "enriquecimiento ilícito". El fiscal le tomó declaración a María Martha Cavallaro, ex esposa del empresario Ariel Roperti, vinculado con Oyarbide y su pareja, Claudio Blanco. Según la mujer, Roberti experimentó un fuerte incremento patrimonial después de conocer a Oyarbide, en un restaurante de Puerto Madero en 2010, sin que esa situación tuviera una justificación visible.



Cavallaro recordó que estando casada con Roperti integró, formalmente, varias sociedades que manejaba su marido y en las que ella sólo firmaba los papeles. Esa circunstancia es simultánea al "fuerte incremento patrimonial" que la mujer dice haber observado en su ahora ex pareja. El fiscal también pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) un informe sobre la evolución patrimonial del juez que dimitió a su cargo a poco de asumir el gobierno de Mauricio Macri.