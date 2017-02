Mría Marta Adam, la profesora de 50 años del colegio privado San Cayetano que fue amenazada de muerte por un alumno, brindó detalles a la prensa sobre la situación. El incidente surgió cuando un alumno que le envió una carta con una bala para que lo aprobara en un examen recuperatorio en un colegio religioso de la ciudad de La Plata , ubicado en la calle 44, entre 29 y 30. "En 30 años como docente nunca me pasó algo así y me toca ahora que estoy a punto de jubilarme, no sé qué pensar", contó Adam, quien además indicó que hizo la denuncia en la comisaría cuarta de La Plata y que ahora tiene custodia porque no se siente segura. "Adentro del sobre había una bala 9mm", confesó Marta y también contó que le pedían "que aprobara a todos" y le advertían que la "iban a estar apuntando". "Decía que si hacía la denuncia iban a prender fuego mi casa", advirtió. La profesora aseguró que la amenaza "fue una sorpresa" para ella y enfatizó: "No tengo la menor idea" de quién pudo haber sido el autor entre la decena de chicos que hoy debían rendir Física de cuarto año. La nota comienza diciendo: "Señora Adam, le informo que necesito aprobar Física el 21/2 sí o sí para no repetir y cuento con usted. Un amigo va a entrar conmigo con el uniforme del colegio prestado (y un arma)", según publica la agencia DyN. Y agrega: "cuando le dé la señal, te va a disparar, se va a cambiar la ropa y a escapar. Te va a estar apuntando y va a estar mirando por la ventana. Esto se puede evitar si aprobás a todos, menos a los que entregan en blanco". "El examen tiene que ser sumamente fácil. Cuando los alumnos se copien, necesito que mires para otro lado y distraigas al resto de los profesores", exigió. "Estuve pasando varias veces por tu casa, sé a qué hora llegás y cuándo te vas, quién entra y sale. Fue fácil identificarte", sostuvo el alumno anónimo, en un tramo de la nota que Adam consideró "el más grave", ya que desde allí comienza a involucrar a su familia. "Cuando salgas, mis amigos te van a seguir para que no hagas nada raro. Tenemos bidones de nafta para incendiar tu casa cuando estés indefensa, si es que no seguís lo que te expliqué", subrayó el anónimo. Finalmente, aseguró: "Te dejé un recordatorio en el patio del colegio. Que nadie más se entere, porque balas me sobran, para vos y todos los que viven en tu casa. Si seguís todo al pie de la letra, va a ir bien". La amenaza no terminó allí, dado que personas encapuchadas entraron en su casa y le dejaron una pintada en el patio que decía: "Acordate Adam. El examen es el 21/2". "Estoy muy triste. Siento que estoy mirando una película de la cual no me siento protagonista", se sinceró la docente, que dijo: "El examen se va a tomar pero no lo hago yo. Sería imposible con la carga emocional que tengo".