Caos en el tránsito porteño por ollas populares y cortes en reclamo de planes

Desde las 9, Barrios de Pie junto a otras organizaciones realizan cortes en varios puntos de la Ciudad y una movilización hacia el Obelisco que complicará la circulación por el Centro porteño. En Congreso, Retiro y Puente Pueyrredón, que estará cortado mano a Capital, se instalarán ollas populares para luego movilizarse al cruce de Callao y Corrientes, donde realizarán una asamblea y se procederá a la instalación de carpas. Daniel Méndez, coordinador nacional del Movimiento BP, ratificó que la medida arrancará desde las 9 horas "en las terminales de trenes y el Puente Pueyrredón". “Haremos una asamblea en el Obelisco al mediodía. Ojalá que lo que el Gobierno plantea tenga una rápida vuelta atrás. Evidentemente el toman medidas y si pasan, pasan, pero ojalá se puedan rever", expresó Méndez. El objetivo de la protesta es que el Ministerio de Trabajo no discontinúe, 20.000 planes sociales del programa "Construir Empleo y del Programa de Trabajo Autogestionado", cuyos beneficiarios dejarán de cobrar en marzo $ 4.000. El dirigente social, en diálogo con Radio FM Uno, expresó: su preocupación por los 20 mil trabajadores del programa que "no van a percibir su salario". Y cuestionó: "Este es un Gobierno esquizofrénico porque dialogan pero no cumplen con lo acordado". Por su parte, desde la cartera que dirige el ministro Jorge Triaca, aseguraron que la decisión sólo afecta a 7.000 beneficiarios. Un mes atrás, Barrios de Pie Barrios se manifestó para pedir la "urgente" reglamentación de la Ley de Emergencia Social, para exigir que el Gobierno reasigne fondos por $ 30 mil millones hasta 2019 para las organizaciones sociales. Ahora, la discusión por la reglamentación de la Ley de Emergencia Social vuelve a instalarse, en medio de los reclamos de los movimientos sociales para que se implente con celeridad, debido a que -por ejemplo-, "estos cooperativistas que dejarán de cobrar vía ministerio de Trabajo, podrían empezar a cobrar vía Desarrollo Social. En tanto, el jueves, la Corriente Clasista y Combativa se sumará al acampe en el Obelisco, también para expresar el descontento por el desmantelamiento de los planes.