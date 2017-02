Aguad en Diputados informa sobre el polémico acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino

MASSOT NO DESCARTA UNA SESION "ACALORADA" CON AGUAD EN LA COMISION DE COMUNICACIONES DE DIPUTADOS El jefe del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot, no descartó una sesión "acalorada" en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Alta, a la que irá el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, para informar sobre el polémico acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino. Sin embargo, aclaró que "es una comisión informativa, no tiene que dictaminar sobre algo en particular".

Aguad prevé ir a la Comisión de Comunicaciones "a responder todas las preguntas que puedan existir sobre este tema", señaló Massot, quien reiteró que "el Gobierno trabaja en un protocolo para que cada vez que se detecte un conflicto de intereses, sepamos los pasos a seguir".



El encuentro tendrá lugar un después de que el Gobierno pidiera ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dejar sin efecto el acuerdo al que había arribado con el Correo Argentino, fijándose una nueva audiencia para el 16 de marzo, y solicitó desconocer la millonaria demanda impulsada por la firma por daños y perjuicios. Según informaron fuentes oficiales, la presentación en la Sala B de la Cámara en lo Comercial fue realizada por Aguad, quien solicitó desestimar el convenio con la empresa postal. En el mismo texto, la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Balbín, se presentó para actuar en la causa y se le autorizó realizar una auditoría sobre el papel que jugó el Estado a lo largo de los quince años que duró el proceso, indicaron las fuentes. De esta manera, el Gobierno avanzó en su decisión de volver "a foja cero" el acuerdo, mediante un escrito en el que "deja sin efecto la aceptación de la propuesta" que fue denunciada como "ruinosa" por la oposición. "Puede ir cualquier diputado, público y prensa. Es posible" que sea acalorada, admitió Massot, quien, sin embargo, remarcó que "el escenario cambió, (porque) el Gobierno pidió retirar la oferta".