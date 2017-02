La líder de la CC defendió la actuación de Aguad en el acuerdo con el Correo

La diputada nacional por la Coalición Cívica Elisa Carrió defendió la actuación del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en el acuerdo con el Correo Argentino, al definirla como "conforme a la ley", y denunció una "operación para agrandar" el caso, que atribuyó a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Además, aseguró que el presidente Mauricio Macri "no sabía" que se había alcanzado un consenso de pago de deuda con la firma de su familia. Carrió, no obstante, celebró la decisión del jefe de Estado de "retroceder" en el acuerdo, al reconocer que había "conflicto de intereses", para que intervengan la Auditoría General de la Nación, la Procuración del Tesoro de la Nación y la Oficina Anticorrupción.



La diputada, sin embargo, dijo "no" ser "partidaria" de que medie el Congreso y argumentó que "la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones fue una fuente de coimas enormes". "Lo que hace Aguad es correcto desde el punto de vista de una propuesta de un concurso preventivo. No está mal conforme a la ley", enfatizó Carrió al analizar el consenso de pago de deuda al que llegó el Gobierno con el Correo Argentino. La diputada, en diálogo con radio Mitre, recordó que el ministro de Comunicaciones la llamó por teléfono, para detallar luego que el funcionario le manifestó que "creía que estaba haciendo las cosas correctamente". "Cuando él me llama, me dice: 'Te juro, Lilita, que le di una buena noticia al presidente; el presidente no sabía (del acuerdo)'. Y yo lo conozco al 'milico' de Aguad, como yo lo llamo; es así", resaltó.

La legisladora, integrante del frente Cambiemos, denunció luego que "hubo una operación para agrandar" el caso y que "detrás de esto está Gils Carbó". "Gils Carbó y algunos fiscales que responden a este esquema de poder y son influenciables están tratando de llenar de imputaciones al Gobierno", denunció Carrió y rememoró que la propuesta de pago de deuda "estaba en manos de la Justicia y no era algo cerrado". Cuestionó luego puntualmente los cálculos de la deuda del Correo Argentino realizados por la fiscal Gabriela Boquin, quien rechazó el acuerdo con un dictamen en el que lo definió como "abusivo y perjudicial" para el Estado. "Que haya fiscales que pongan cálculos inexistentes... Yo cobré (como abogada) unos honorarios de un juicio de hace 25 años y, si yo lo actualizó como hizo la fiscal, a mí en vez de darme, supónganse, 5 millones, me tendrían que haber pagado 5 mil millones. Esto es malintencionado", dijo. Carrió, después, criticó las reestatizaciones impulsadas por el kirchnerismo.

La legisladora sostuvo que la administración anterior "estatizaba lo que estaba vaciado".

"El caso más escandaloso es YPF. Muchas privatizadas entraron en concurso cuando estaban prácticamente en la quiebra", finalizó.