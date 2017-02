La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Civica) sostuvo que el gobierno de Cambiemos “no puede cometer más errores”, admitió “fallas” en algunas decisiones adoptadas por el presidente Mauricio Macri y dijo que la solución al problema es “una verdadera integración entre políticos serios y gestores serios” en la toma de decisiones. “Tenemos una falla que hay que corregir inmediatamente. No se pueden cometer mas errores. La ineficiencia también tiene que ver con esto. No es lo mismo ser un CEO que trabajar en el Estado. No es lo mismo la evaluación de resultados en la gestión estatal que en la privada. El Estado es mucho más complejo y más difícil que manejar una empresa privada. Ahí tenemos fallas en el gobierno”, dijo Carrió, cofundadora de Cambiemos, en declaraciones a radio Mitre. En ese marco, sostuvo que “la verdadera salida es la integración real entre políticos serios y gestores serios que puedan complementar la mirada política de toma de una decisión con sus consecuencias políticas, electorales y la mirada de un CEO”, y consideró que “esas miradas se tienen que integrar, no es cuestión de culpar a la vieja política de todo”. Al ser consultada sobre la detención del ex jefe del Ejército César Milani, la diputada dijo que el ex militar “era el jefe de inteligencia real que tenía Cristina Kirchner, que operaba todas las escuchas”, y demuestra “esa concepción de poder que tenía el cristinismo: si la persona era útil para ellos, aunque fuera un genocida, podía ser comandante en jefe del Ejército”. “Con su detención, todo el discurso de los derechos humanos se les cae”, sostuvo la líder de la Coalición Cívica. Al ser consultado sobre la marcha atrás del cambio del cálculo de la movilidad jubilatoria, Carrió dijo que en el marco de la relación “muy franca” que mantiene con Macri lo llamó inmediatamente “para que se revierta la decisión”. “No era posible ejecutarlo de esa manera. Tiene que ver con técnicos que viven en un microclima. La verdad es que nos tomó por sorpresa y eso no puede pasar en un gobierno de coalición”, sostuvo la diputada y aliada del gobierno. Por último, al ser consultada sobre las protestas y movilizaciones previstas para el mes de marzo, entre ellas la anunciada por la CGT para el 7 de marzo, Carrió dijo que ese mes “tradicionalmente en Argentina es de reclamos” y consideró que “lo importante es pasar ese mes y remontar una coordinación” dentro del gobierno porque “no puede haber más errores”. “Marzo es mes de reclamos generalizados por todos por sindicalistas que no reclamaban durante el gobierno de Cristina. Los sindicalistas no son santos, algunos son corruptos por tradición”, aseveró.