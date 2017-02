El oficialista Lenín Moreno se imponía en las elecciones presidenciales en Ecuador

El candidato oficialista Lenin Moreno se imponía en las elecciones presidenciales de en Ecuador con más de dos tercios del escrutinio oficial completado, pero sin poder eludir la segunda vuelta. Moreno obtenía 38,68% de los votos contra 28,86% del empresario centroderechista Guillermo Lasso con 72,9% del conteo realizado y 82,74% de asistencia, según los datos disponibles en el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para esquivar el balotaje del 2 de abril, Moreno debía obtener más de la mitad de los votos o al menos 40% y 10 puntos porcentuales de diferencia con el segundo. "A esta revolución no la para nada ni nadie; hemos ganado estas elecciones en justa lid", afirmó Moreno, acompañado por el presidente Rafael Correa y un grupo de seguidores, luego de escuchar los resultados de dos encuestas a boca de urna. Esos sondeos parecían más favorables, pues uno de ellos lo daba directamente ganador en primera vuelta y el otro lo mostraba muy cerca de esa situación. Moreno tiene 63 años y perdió la movilidad de las piernas en 1998, como consecuencia de un asalto que sufrió. Administrador, docente y empresario, fue vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013.

De acuerdo con los datos del CNE, en tercer lugar se ubicaba la socialcristiana Cynthia Viteri -la única mujer entre los ocho candidatos a la jefatura del Estado-, con 16,10%, seguida por el socialdemócrata Paco Moncayo, con 6,99%. En los últimos lugares figuraban Abdalá Bucaram -hijo del ex presidente homónimo-, con 4,60%; los independientes Iván Espinel, con 3,23%, y Washington Pesántez, con 0,78%, y el nacionalista Patricio Zuquilanda, con 0,75%. Más de 12 millones de ecuatorianos estuvieron habilitados para elegir en las urnas al sucesor de Correa, a 137 diputados a la Asamblea Nacional (parlamento) y a cinco representantes al Parlamento Andino.

La jornada transcurrió con "absoluta normalidad", según el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, y en forma "tranquila" y "pacífica", de acuerdo con el jefe de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex presidente dominicano Leonel Fernández. Entre otras curiosidades de la jornada electoral, Correa, quien aseguró que las encuestas decían "claramente" que no habría segunda vuelta, fue llevado en andas a emitir el sufragio por simpatizantes apostados en el centro de votación donde estaba empadronado. En cambio, Zuquilanda no pudo votar porque al momento de presentarse en el centro de votación donde estaba registrado aún no había llegado el padrón electoral. Los habitantes de los poblados costeros Manga del Cura y Las Golondrinas pudieron votar por primera vez en sus respectivos territorios. Hasta ahora, por problemas de límites, votaban en las provincias vecinas Guayas, Imbabura, Esmeraldas y Santo Domingo, según los casos. La organización Participación Ciudadana, contratada por el CNE para efectuar el conteo rápido, no pudo cumplir su trabajo durante la mañana pues el edificio que se le asignó estaba cerrado con candados y cadenas, y debió ser abierto por miembros de la fuerza pública con el auxilio de herreros. Asimismo, la altura de Quito, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, disuadió a los ex presidentes paraguayo Fernando Lugo -sus médicos le aconsejaron que se quedara en Asunción- y uruguayo José Mujica, jefe de la misión de observadores electorales de la Unasur, quien, afectado de hipertensión, permaneció en Guayaquil.