El titular provisional del Senado, Federico Pinedo, advirtió que existen algunos sectores "psicóticos" que aspiran a que el presidente Mauricio Macri no termine su mandato, aunque destacó que "son grupos marginales". Además, Pinedo calificó de "política chiquita" el mensaje que dio por WhatsApp el diputado del Frente Renovador Sergio Massa llamando a que por la red social Twitter se publicara que Macri recortaba la jubilaciones al igual que el ex presidente Fernando de la Rúa. "Son esas picardías de la política electoral, es parte de la política chiquita. Hay que mirar para arriba, sobre todo los dirigentes importantes", sostuvo el senador del PRO.



En el audio que trascendió el fin de semana se escuchó a Massa decir: "Ya salgan con el hashtag de los diputados 'no a la rebaja de las jubilaciones' tuiteando Macri recorta igual que De la Rúa", en referencia a la decisión oficial de corregir la fórmula matemática por la cual se calcula la movilidad jubilatoria. Al ser consultado en radio Rivadavia si cree que hay sectores que quieren que Macri se vaya antes del poder, Pinedo respondió: "Hay algunos (sectores) medio psicóticos que lo manifiestan, pero son grupos marginales". Cuando le preguntaron si cuando él sale a realizar los timbreos que hace Cambiemos en la calle le piden que vuelva a ser presidente como fue por pocas horas antes de la asunción de Macri en diciembre de 2015, Pinedo bromeó: "son algunos kirchneristas que cuando andamos recorriendo, son los amigos que no lo quieren nada al Presidente". "Es la desesperación de que no esté Macri...Cualquier cosa aceptan para que no esté el presidente", ironizó Pinedo al respecto. Por otra parte, subrayó que "el principal objetivo del Gobierno es generar trabajo, la obra pública está a toda máquina" y se mostró confiado que este año haya un crecimiento económico del país "arriba del 3 por ciento".