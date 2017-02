El DT del seleccionado argentino de fútbol, Edgardo Bauza, expresó hoy que hay un morbo "muy grande" alrededor de la figura del delantero Mauro Icardi, pero que no lo condiciona para una eventual convocatoria. "El morbo es muy grande con él, lo nombran todo el tiempo. A mí no me condiciona en nada que hablen de él porque no hay ningún tipo de problemas", manifestó Bauza en diálogo con TyC Sports. El entrenador del seleccionado número uno en ránking FIFA señaló que Icardi puede ser citado "en cualquier momento", pero que en la consideración, delante suyo, están Lucas Pratto y Gonzalo Higuaín.

Icardi, de 23 años, solo disputó un partido para el seleccionado argentino en las Eliminatorias Sudamericanas Brasil 2014 cuando reemplazo al astro Lionel Messi ante Uruguay el 15 de octubre de 2013. Desde entonces, no fue convocado mientras se agigantó su perfil mediático a raíz de su relación sentimental con Wanda Nara, ex esposa del delantero Maximiliano López. Por otra parte, el ex DT de San Lorenzo indicó que tiene 14 futbolistas amonestados de cara a la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile como local en el estadio de River Plate el próximo 23 de marzo, pero a pesar de ello no convocará a muchos jugadores. "No quiero traer a jugadores de Europa para que no vayan ni al banco en uno de los partidos. Así que voy a citar como siempre cerca de 27 jugadores. Si luego se suma alguno más, será el fútbol local", indicó Bauza. El seleccionado argentino se posiciona quinto en las Eliminatorias Sudamericanas, en zona de repechaje, con 19 puntos y el jueves 23 de marzo enfrentará a Chile (20) en el Monumental.